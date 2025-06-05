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موسم الحج 2025، معلومات عن صالح بن حميد الخطيب الـ 16 ليوم عرفة

الشيخ الدكتور صالح
الشيخ الدكتور صالح بن حميد، فيتو

موسم الحج 2025 ، يحل علينا يوم عرفة 2025، وتكون خطبة عرفة قبل صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، ويخطب يوم عرفة الشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، بعد صدور قرار ملكي من أجل إلقاء خطبة عرفة لحج هذا العام 1446 هجرية.

من هو خطيب يوم عرفة 2025 ؟

وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن صدور موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على تولي الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، من أجل إلقاء خطبة عرفة لحج هذا العام ليصبح الخطيب الـ 16 من خطباء “عرفة” في العهد السعودى.

من هو الشيخ صالح بن حميد ؟

ولد الشيخ صالح بن حميد في بريدة التابعة لمحافظة القصيم، سنة 1369ه ودرس الثانوية العامة في مكة المكرمة، ثم درجة البكالوريوس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عندما كانت تابعة لوزارة المعارف، ونالها بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وذلك في عام 1392.

ونال الشيخ صالح بن حميد الماجستير في جامعة أم القرى عام 1396هـ، ثم نال درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من نفس الجامعة عام 1402هـ. عمل معيدًا في كلية الشريعة بجامعة أم القرى ثم محاضرًا في نفس الجامعة ثم أستاذ مسـاعد إلى أن أصبح رئيسًا لقسم الاقتصاد الإسلامي في نفس الجامعة.

أُعفي الشيخ صالح بن حميد من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وبناء على طلبه

ويعد خطيب يوم عرفة 1446 هجرية الشيخ صالح بن حميد أول حاصل على درجة الدكتوراة يُعين إمامًا في المسجد الحرام، ولاحقًا عُين نائبًا للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ثم عضوًا في مجلس الشورى بين عامي 1414- 1421هـ.

وفي عام 1421هـ عُين الشيخ صالح بن حميد رئيسًا عامًا لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفي 24 ذو القعدة 1422هـ صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا لمجلس الشورى، وفي 19 صفر 1430هـ عُين رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.

وفي 24/ 4 / 1433هـ، وبناء على طلبه، أُعفي  الشيخ صالح بن حميد من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وعُين مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

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