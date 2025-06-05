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خارج الحدود

موسم الحج 2025، تحذير من أمطار رعدية ونشاط للرياح في مكة اليوم

أمطار رعدية فى مكة،
أمطار رعدية فى مكة، فيتو

موسم الحج 2025، أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تقريره عن حالة الطقس اليوم حيث توقع  هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة

وأشار المركز كذلك إلى استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والشرقية والحدود الشمالية.

وبين  التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وتصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، ويصل إلى مترين ونصف المتر باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 حركة الرياح السطحية على الخليج العربي 

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج بحسب التقرير.

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