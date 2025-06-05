ماكرون: سنقرر خلال أيام ما سنتخذه بشأن إسرائيل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخمس، إن النقاشات مستمرة وسنقرر خلال أيام ما إذا كنا بحاجة لتشديد لهجتنا واتخاذ خطوات ملموسة بشأن إسرائيل.

ماكرون يحذر إسرائيل

وفي وقت سابق حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تل أبيب بأن أمامها "ساعات وأيام معدودة" للسماح بالاستجابة الإنسانية المكثفة للوضع الإنساني في قطاع غزة، مهددًا باتخاذ موقف أكثر صرامة.



وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في سنغافورة: "إذا لم نر استجابة تتناسب مع الوضع الإنساني في الساعات أو الأيام القليلة القادمة، فسيتعين علينا اتخاذ موقف جماعي أكثر صرامة".

وأضاف: "ينبغي على أوروبا التمسك بقواعدها الحالية لحقوق الإنسان، وإذا لزم الأمر، فرض عقوبات كما فعلنا بشكل فردي فيما يتعلق بالمستوطنين الذين أطلقوا النار عشوائيا على المدنيين في الضفة الغربية"، مؤكدًا أنه "لا يزال لدي أمل في أن حكومة إسرائيل ستلين موقفها، وسيكون هناك أخيرًا استجابة إنسانية".

وتابع ماكرون أن الاعتراف النهائي بدولة فلسطينية "ليس واجبًا أخلاقيًّا فحسب، بل ضرورة سياسية أيضًا"، لافتًا إلى أن "ما نبنيه خلال الأسابيع المقبلة هو بلا شك استجابة سياسية للأزمة، نعم، إنها ضرورة، فاليوم، وفوق المأساة الإنسانية الحالية، فإن إمكانية قيام دولة فلسطينية هو نفسه موضع تساؤل".

وعدد الشروط لذلك، فذكر "إطلاق سراح الرهائن" المحتجزين في قطاع غزة، و"نزع سلاح" حركة المقاومة الإسلامية حماس، و"عدم مشاركتها" في حكم الدولة الفلسطينية المزمعة، واعتراف الدولة الفلسطينية بإسرائيل، وبـ"حقها في العيش بأمان"، و"إقامة بناء أمني في المنطقة برمتها".

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