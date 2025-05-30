الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال لـ ماكرون: سنوسع الاستيطان واعترافك بفلسطين حبر على ورق

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

 قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن توسيع الاستيطان بالضفة الغربية رسالة لماكرون وأصدقائه بأنهم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق.

 

اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية

 والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: “إننا مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين”.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: "من غير الممكن بناء السلام والاستقرار على أساس العنف وانعدام العدالة.. الحكومة الإسرائيلية اليوم تتخذ من أمن إسرائيل رهينة".

 

بريطانيا تهدد حكومة الاحتلال

 في سياق متصل، هدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء الماضي، دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنه إذا واصلت نهجها فستتخذ لندن خطوات أخرى، مضيفا: "أقول لنتنياهو أنهي الحصار الآن وأدخل المساعدات".

 

وقال وزير الخارجية البريطاني: "توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا وهذه ليست طريقة لإعادة الرهائن.. كل الرهائن تقريبا في غزة أفرج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة".

 

الحكومة الإسرائيلية تعزل إسرائيل

 وتابع وزير الخارجية البريطاني: "خطة إسرائيل لن تقصي حماس ولن تجلب الأمن.. ما يقوله سموتريتش عن تطهير غزة تطرف خطير ووحشي وندينه بأشد العبارات".

واستطرد لامي: "الحكومة الإسرائيلية تعزل إسرائيل عن أصدقائها وشركائها وتقوض مصالح الشعب الإسرائيلي، ورغم جهودنا المستمرة فإن الأفعال الفظيعة للحكومة الإسرائيلية وخطابها مستمران".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الاستيطان الضفة الغربية ماكرون فلسطين

مواد متعلقة

مصر تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي إنشاء 22 مستوطنة في الضفة الغربية

تعليق مؤثر لـ شريف عامر على بكاء مندوب فلسطين بالأمم المتحدة

إصابة طفل فلسطيني بالرصاص المطاطي في الضفة الغربية

النرويج: نقف إلى جانب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

الأكثر قراءة

أول تعليق من محمد شوقي بعد رحيله عن الأهلي (انفراد)

ربيعة يطير إلى الإمارات لإتمام انتقاله إلى العين

عميد طب قصر العيني يكشف خسائر حريق مركز السموم

من القاهرة إلى أثينا، كل ما تريد معرفته عن أزمة دير سانت كاترين

بالقوة الضاربة، قائمة باريس سان جيرمان فى نهائى أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان

شرط الكرملين لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

طاهر محمد طاهر يعقد قرانه قبل كأس العالم للأندية

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العالم للشباب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الأزهر يوضح أفضل الأعمال في يوم عرفة (فيديو)

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالسعة في الرزق والفرج بعد الضيق

دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

المزيد
الجريدة الرسمية