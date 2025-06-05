أمن قنا يكشف هوية جثة مجهولة في فرشوط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، هوية شخص عُثر على جثته بها آثار ذبح بالرقبة، أسفل كوبري الخلابيصي في فرشوط، شمال محافظة قنا.

وتبين بعد تكثيف التحريات أن الجثة لشخص محمد.ز، يبلغ من العمر 42 عامًا، من نجع البراغيت بلاد المال قبلي مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، مجهولين قاموا بقتله ذبحًا ثم اتجهوا به إلى مركز فرشوط وألقوا جثته أسفل كوبري الخلابيصي بالقرب من قرية الكوم الأحمر.

تفاصيل الواقعة في قنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية لذكر في العقد الرابع من العمر بها آثار ذبح في الرقبة، بجوار كوبري الخلابيصي بالقرب من قرية الكوم بدائرة المركز.

تم نقل الجثة إلى مستشفى فرشوط المركزي حتى تم كشف هويتها وإخطار ذويه وتقرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.