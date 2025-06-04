أخبار الفن اليوم، زفاف محمد شاهين والمنتجة رشا الظنحاني، مدحت العدل يحسم الجدل في أزمة إعلان تريزيجيه، نجوم الفن يدعمون عمرو دياب

امتلأت الساحة الفنية بالعديد من الأخبار والأحداث الكثيرة نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

يحتفل المطرب الشاب محمد شاهين، نجم ستار أكاديمي، اليوم الأربعاء، بعقد قرانه وزفافه على المنتجة رشا الظنحاني.

ويقام حفل الزفاف بإحدى فنادق القاهرة وسط حضور أقاربه ومجموعة من زملائه بالوسط الفني.

كشف أبطال وصناع فيلم السادة الأفاضل عن اللقطات الأولى من كواليس العمل بمشاركة النجم أشرف عبد الباقي.

وأعلن المخرج كريم الشناوي انطلاق تصوير فيلمه الجديد “السادة الأفاضل”.

ويأتي الفيلم من بطولة الفنان محمد ممدوح، والفنان طه دسوقي، على صبحى وعدد آخر من الفنانين.

اختيار "قفلة.. بلاك أوت" للمنافسة بمهرجان بالم سبرينجز للأفلام القصيرة

أعلنت نقابة المهن السينمائية عن اختيار الفيلم المصري "قفلة.. بلاك أوت" رسميا للمنافسة فى مهرجان بالم سبرينجز الدولي للأفلام القصيرة، المؤهل لجوائز الأوسكار والبافتا وغويا.

سيكون هذا بمثابة العرض الأول للفيلم في الولايات المتحدة وسيقام في الفترة من 24 إلى 30 يونيو الجاري.

الفيلم بطولة الفنانة جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، مالك عماد، يارا جبران، سهام يونس، شيماء فاروق، شيماء مجدي.

انضمام ماجد المصري لفريق أبطال الجزء الثاني من فيلم السلم والتعبان

نشرت الشركة المنتجة لفيلم “السلم والثعبان 2” صورا من كواليس تصوير الفيلم، حيث يظهر في الصور عددا من صناعه وأبطاله الذي يرأسهم المخرج طارق العريان.

وكشفت الكواليس عن انضمام النجم ماجد المصري لفريق العمل لينضم لفريق الفيلم وهم النجمان عمرو يوسف وأسماء جلال

أعربت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين عن استيائها من استخدام أغنية “الليلة الكبيرة”، من تأليف الشاعر الكبير صلاح جاهين وألحان الموسيقار الكبير سيد مكاوي، في الإعلان الخاص بضم اللاعب محمود حسن “تريزيجيه” إلى النادي الأهلي، وذلك دون الحصول على التصريحات القانونية اللازمة من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم قانونًا.

أكدت الجمعية في بيان أن ما حدث يُعد إخلالًا بحقوق الملكية الفكرية التي يكفلها القانون المصري والاتفاقيات الدولية، مشددة على أن أعمال المبدعين ليست متاحة للاستخدام التجاري أو الإعلامي دون إذن مسبق من الجهات صاحبة الحق.

مدحت العدل عن أزمة إعلان "تريزيجيه": الأمر مالوش علاقة بالأهلي والزمالك

تسبب إعلان ضم اللاعب محمود حسن تريزيجيه إلى النادي الأهلي في إثارة أزمة بسبب عدم حصول الأهلي على التصاريح القانونية اللازمة لاستخدام موسيقى الأوبريت الغنائي “الليلة الكبيرة” في الإعلان.

ومن جانبه، أكد السيناريست الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، أن البيان الذي صدر من قبل “المؤلفين والملحنين والناشرين” بخصوص أزمة استخدام موسيقى "الليلة الكبيرة في إعلان الأهلي عن عودة تريزيجيه كتبه المستشار القانوني ممهورًا بتوقيعه باعتباره رئيس الجمعية، وأضاف: “إجراء طبيعي أنا الرئيس لازم أمضي"، مشيرًا إلى أن هذه أمور تحدث كل يوم، وتابع: “إحنا طول الوقت في النزاعات بننزل بيان وبنطبقه على كل الناس.. وبعثت قبل ذلك إنذارات لمليون حاجة ليس لها علاقة بالأهلي ولا بالزمالك.. أنا رئيس جمعية واللي بيكتب هو المستشار القانوني”.

وقال مدحت العدل في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: إنه في حالة الرغبة في تقديم إعلان بأغنية فلابد من الحصول على موافقة الورثة، وعند موافقة الأطراف المعنية يتم التأكد من عدد الإعلانات التي سيتم استخدام الأغنية فيها وعدد المحطات “لأن كل شيء بفلوس”، وتابع أنه بعد ذلك يتم العودة من جديد إلى الأسرة للحصول على موافقتهم بعد إتمام الاتفاقات.

نجوم الفن يدعمون عمرو دياب في افتتاح فندقه الجديد

احتفل الهضبة عمرو دياب، بافتتاح فندق جديد بالقاهرة الجديدة وسط عدد كبير من نجوم الفن.

وحرص على الحضور كل من أحمد حلمي وأحمد زاهر وابنته ملك ومحمود العسيلي وعماد زيادة ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وغيرهم.

حقق فيلم “المشروع x” بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري، إيرادات قوية منذ طرحه بدور العرض السينمائي المصري قبل أسبوعين ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك 2025.

وبلغت إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه بالسينمات قرابة الـ 48 مليون جنيه.

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