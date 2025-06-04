الأربعاء 04 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

محمد شاهين يحتفل بزفافه على المنتجة رشا الظنحاني

محمد شاهين وزوجته،
محمد شاهين وزوجته، فيتو

يحتفل المطرب الشاب محمد شاهين، نجم ستار أكاديمي، اليوم الأربعاء، بعقد قرانه وزفافه على المنتجة رشا الظنحاني.

زفاف محمد شاهين

ويقام حفل الزفاف بإحدى فنادق القاهرة وسط حضور أقاربه ومجموعة من زملائه بالوسط الفني.

أغنية بيتك بيتك

 

ومؤخرا، طرح المطرب محمد شاهين كليب أغنية "بيتك بيتك" مع المطربة المغربية نرجس وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ونشر محمد شاهين مقطع من الأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع الصور"إنستجرام"، وعلق قائلا: "حبايبي دلوقتي تشوفوا كليب بيتك بيتك ديو محمد شاهين مع نرجس المغربية على يوتيوب".

 

أغنية "بيتك بيتك" من كلمات أحمد المالكي، ألحان حسين محمود، توزيع عمرو الخضري.

 

أغنية الدروس المستفادة

 

وكان المطرب محمد شاهين طرح مؤخرا أغنية "الدروس المستفادة"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "الدروس المستفادة" من كلمات سلمى رشيد، ألحان وليد سامي، توزيع: إسلام شيتوس.

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إسلام شيتوس أغنية الدروس المستفادة أغنية بيتك بيتك المطرب محمد شاهين زفاف محمد شاهين

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