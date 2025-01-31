مدحت العدل: نشكر الرئيس السيسي لسعيه لإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية يليق بقيمة مصر

قال السيناريست مدحت العدل، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، إن تواجده أمام معبر رفح ضمن وفد من الفنانين إلى جانب المئات من الشعب المصري، تؤكد للجميع أن المصريين يد واحدة.

التهجير القسري للفلسطينيين

وأضاف في تصريحات لقناة « سي بي سي إكسترا» من أمام معبر رفح أن القرارات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ القضية الفلسطينية، نحن معها قلبًا وقالبًا، وضد التهجير القسري للفلسطينيين، وضد المساس بمصالح الفلسطينيين، نحن مع إحلال السلام، وهذه هي عادة مصر على مدار تاريخها داعية للسلام.

وتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضبط النفس ومحاولة الوصول لحل سلمي تفاوضي يليق بقيمة مصر وقيمة الرئيس.

وفد شعبي لمعبر رفح

وتوجه وفد يضم عددا كبيرا من قيادات الأحزاب المصرية، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى معبر رفح، في ساعات مبكرة من صباح اليوم، لدعم أهل غزة ورفض تهجير الفلسطينيين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، أن موقف مصر تاريخي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، و"لا يمكن أبدا التنازل بأي شكل كان عن الثوابت المصرية والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري"، والمتمثلة في إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليمها.

رئيس الجمهورية: الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا لن يتكرر مرة أخرى

وشدد السيسي في كلمته على أن "الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا لن يتكرر مرة أخرى"، مؤكدًا أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وأكد الرئيس السيسي، أن هذا “موقف أمة ولا يتعلق بوجوده أو رحيله عن منصبه، وحذر من أن مخططات تهجير الفلسطينيين، تهدد الأمن القومي المصري وأمن المنطقة برمتها، مشددًا على أن مصر لن تتساهل في تهديد أمنها”.

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