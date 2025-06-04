الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الصور الأولى من كواليس فيلم السادة الأفاضل

أبطال الفيلم.فيتو
أبطال الفيلم.فيتو

كشف أبطال وصناع فيلم السادة الأفاضل عن اللقطات الأولى من كواليس العمل بمشاركة النجم أشرف عبد الباقي.

وأعلن المخرج كريم الشناوي انطلاق تصوير فيلمه الجديد “السادة الأفاضل”.

ويأتي الفيلم من بطولة الفنان محمد ممدوح، والفنان طه دسوقي، على صبحى وعدد آخر من الفنانين.

 

مسلسل لام شمسية

 

وكان آخر أعمال المخرج كريم الشناوي مسلسل “لام شمسية” الذي عرض في موسم رمضان الأخير وحقق نجاحا كبيرا، بعد ما ناقش  قضية هامة للغاية، وهي الاعتداء الجنسي على الأطفال.

 

أبطال مسلسل لام شمسية

 

وشارك في بطولة المسلسل الفنان أحمد السعدني وأمينة خليل ويسرا اللوزي ومحمد شاهين وصفاء الطوخي وعلي قاسم ولجين عمران وثراء جبيل وآخرون، والعمل من تأليف مريم ناعوم. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال مسلسل لام شمسية أشرف عبد الباقي أحمد السعدني الفنان محمد ممدوح الفنان أحمد السعدني الفنان طه دسوقي المخرج كريم الشناوي مسلسل لام شمسيه

الأكثر قراءة

تضم 28 لاعبا على رأسهم زيزو، ننفرد بقائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

عودة التضخم!

مدبولي عن عاصفة الإسكندرية: انتظروا المزيد على فترات متقاربة

اتحاد الكرة يخطر الزمالك رسميا بموعد انتهاء عقد زيزو (مستند)

هل يصل سعر الدولار لـ 60 جنيها بنهاية العام؟ رد حاسم لرئيس الوزراء

السيسي يغادر الإمارات وبن زايد على رأس مودعيه

فتاة تدعي محاولة اختطافها في "توك توك" بالفيوم، والداخلية تكشف الحقيقة

مدبولي: مواردنا الدولارية من السوق المحلية تغطي احتياجات الدولة

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 (آخر تحديث)

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الأضحى بمدن ومحافظات مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق الرأس في المنام وعلاقته بسداد الديون ورزق قادم

غرفة عمليات مكثفة بمديرية أوقاف سوهاج لمتابعة تنسيقات صلاة عيد الأضحى

آل البيت النبوي في مصر.. السيدة نفيسة، تتلمذ على يديها مئات العلماء والفقهاء والأولياء

المزيد
الجريدة الرسمية