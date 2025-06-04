الأربعاء 04 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

"المؤلفين والملحنين" تعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأهلي

إعلان تريزيجيه، فيتو
إعلان تريزيجيه، فيتو

أعربت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين عن استيائها من استخدام أغنية “الليلة الكبيرة”، من تأليف الشاعر الكبير صلاح جاهين وألحان الموسيقار الكبير سيد مكاوي، في الإعلان الخاص بضم اللاعب محمود حسن “تريزيجيه” إلى النادي الأهلي، وذلك دون الحصول على التصريحات القانونية اللازمة من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم قانونًا.

بيان جمعية المؤلفين والملحنين 

أكدت الجمعية في بيان أن ما حدث يُعد إخلالًا بحقوق الملكية الفكرية التي يكفلها القانون المصري والاتفاقيات الدولية، مشددة على أن أعمال المبدعين ليست متاحة للاستخدام التجاري أو الإعلامي دون إذن مسبق من الجهات صاحبة الحق.

أعلنت الجمعية أسفها لصدور هذا التجاوز من مؤسسة رياضية كبيرة وعريقة مثل النادي الأهلي الذي تحترمه، وتدعو إدارة النادي إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة والتواصل مع الجهات المعنية بحقوق العمل الفني.

كما أكدت الجمعية أنها ستتخذ الخطوات القانونية المناسبة لضمان حفظ الحقوق، مع التأكيد على حرصها الدائم على التعاون مع جميع المؤسسات بما يضمن احترام الإبداع والمبدعين في مصر. يذكر أن رئيس الجمعية هو الشاعر مدحت العدل وهو من أبرز مشجعي نادي الزمالك.

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