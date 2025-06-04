تريزيجيه: الأهلي شرف لأي لاعب وعدت للنادي في توقيت مناسب

أعرب محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بعودته إلى صفوف القلعة الحمراء.

وقال تريزيجيه خلال تصريحات للمنصات الأهلي الرسمية: «سعيد للغاية بعودتي إلى النادي الأهلي من جديد؛ لأنه بيتي الذي بدأت به مشواري مع الكرة، وأدين له بالفضل في كل ما ‏وصلت إليه، وأتطلع إلى بداية جديدة وكتابة تاريخ حافل بالإنجازات».

وأضاف: «لم أكن أخطط لموعد عودتي للنادي، لكني كنت أرغب في العودة وأنا في أفضل مستوياتي؛ حتى أكون قادرًا ‏على العطاء، والحمد لله، قررت العودة في توقيت مناسب، وأتمنى أن أحقق الإضافة التي ينتظرها الفريق، ونتوج بالبطولات ‏خلال الفترة القادمة، وبالتأكيد اللعب للأهلي هو إضافة لأي لاعب».‏

وأكمل: «تواجدي في الأهلي شرف كبير، مهما قدمت للنادي، فلن أستطيع الوفاء بفضل الأهلي الذي صنع اسمي وأوصلني إلى هذه المكانة، ومنذ رحيلي قبل سنوات طويلة، أحرص على ‏متابعة أخبار النادي ومباريات الفريق، وأتفاعل معها بشدة؛ لأني مشجع للأهلي قبل كوني لاعبًا بين صفوفه».‏

وعن ترتيبه ضمن كباتن الفريق: «قال بالتأكيد شرف كبير لأي لاعب ارتداء قميص الأهلي، وكذلك التواجد في ‏هذه المكانة، ولكن هناك أمر آخر، وهو أن جميع اللاعبين لديهم خبرات كبيرة ويعلمون جيدا مبادئ وقواعد العمل داخل الفريق، ‏وهو ما يجعل الأمور سهلة على قائد الفريق، وحتى من ينضم من الخارج يدخل سريعا في هذه الأجواء، وأؤكد أنه شرف كبير ‏التواجد في ترتيب قادة الفريق».‏

وأشار تريزيجيه إلى أنه لعب للفريق الأول في سن الـ 17 عاما إلى جوار أسماء كبيرة من لاعبي الجيل الذهبي السابق، واستفاد بشدة من ‏خبراتهم لمدة 3 مواسم قبل السفر للاحتراف».‏

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