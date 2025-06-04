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رياضة

مدرب الأرجنتين يلمح لإراحة ميسي في مباراة تشيلي من أجل مواجهة الأهلي

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

أكد ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، أنه لم يستقر بعد على ما إذا كان سيشرك ليونيل ميسي أمام تشيلي من البداية، أم سيبقيه على مقاعد البدلاء.

ويشارك ميسي مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية، وسيخوض مباراة الافتتاح فجر يوم 15 يونيو الحالي أمام النادي الأهلي.

منتخب الأرجنتين يواجه كولومبيا وتشيلي ويحتل صدارة التصفيات المؤهلة للمونديال 

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره تشيلي، فجر الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب الأرجنتين صدارة ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 عن أمريكا الجنوبية، برصيد 31 نقطة، وضمن تأهله بالفعل لنهائيات كأس العالم.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لدينا العديد من الإصابات، وفي رأيي هذا هو الوقت المناسب لرؤية اللاعبين الآخرين.. نعرف العديد منهم من فرق الشباب وهم يمرون بلحظة جيدة".

وأضاف: "قررنا منح راحة لماك أليستر، ولحسن الحظ أننا لسنا بحاجة إلى المخاطرة حتى يتعافى لما سيأتي".

وعن عودة دي ماريا للدوري الأرجنتيني، قال: "إنه لمن دواعي سروري أن يعود إلى كرة القدم الأرجنتينية، إنه قدوة للكثير من الناس، وليس فقط روزاريو سنترال".

وحول إمكانية إشراك ليونيل ميسي، قال: "تحدثت مع ليو بالفعل، وبالنسبة للمباراة، لم نقرر بعد ما إذا كان سيلعب منذ البداية أم لا، من حيث المبدأ، فهو جاهز للعب، لكن سنقرر لاحقا".

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