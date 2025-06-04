تضم 28 لاعبا على رأسهم زيزو، ننفرد بقائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلي، حسم خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة المارد الأحمر، المشاركة في خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في أمريكا خلال شهر يونيو الجاري.

وقرر خوسيه ريبييرو ضم 28 لاعبا في قائمة النادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية على رأسهم أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، المنتظر الإعلان رسميا عن ضمه خلال ساعات.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

وجاءت قائمة الاهلي في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي، شوبير، مصطفى مخلوف، محمد سيحا، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم والعش وأحمد رمضان بيكهام وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وعمر كمال وخالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد رضا وأفشة وإمام عاشور وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر وتريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو وأشرف بن شرقي وحسين الشحات.

فيما قرر ريبييرو استبعاد كل من: كريم فؤاد وعمر الساعي وكريم نيدفيد.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى، برئاسة خالد مرتجي، في الثامنة من مساء اليوم، متجهة إلى ولاية ميامي الأمريكية، عبر رحلة طيران تستغرق قرابة ١٧ ساعة، تتضمن ترانزيت في دبي، ومنها إلى نيويورك لتصل إلى ميامى عصر اليوم التالى.

وقرر خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية، اليوم الأربعاء، وذلك قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الثامنة مساء اليوم، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويبدأ الأهلي معسكرًا مغلقًا ينتهى فى ١٠ يونيو الجارى، تتخلله مواجهة ودية مع فريق باتشوكا المكسيكى، فى الثانية عشرة من منتصف ليل يوم ٨ يونيو، بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وانتر ميامي

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة .

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025



الأهلي أمام إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.