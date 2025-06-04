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رياضة

أول ظهور لـ أحمد رمضان بيكهام داخل النادي الأهلي

أحمد رمضان بيكهام
أحمد رمضان بيكهام

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من داخل مقر القلعة الحمراء وذلك قبل سفر بعثة الفريق اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى، برئاسة خالد مرتجي، في الثامنة من مساء اليوم، متجهة إلى ولاية ميامي الأمريكية، عبر رحلة طيران تستغرق قرابة ١٧ ساعة، تتضمن ترانزيت في دبي، ومنها إلى نيويورك لتصل إلى ميامى عصر اليوم التالى.

ويبدأ الأهلي معسكرًا مغلقًا ينتهى فى 10 يونيو الجارى، تتخلله مواجهة ودية مع فريق باتشوكا المكسيكى.

 

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي يوم الأحد المقبل، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

 وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى، برئاسة خالد مرتجى، فى الثامنة من مساء اليوم، متجهة إلى ولاية ميامى الأمريكية، عبر رحلة طيران تستغرق قرابة 17 ساعة، تتضمن ترانزيت فى دبى ومنها إلى نيويورك لتصل إلى ميامى عصر اليوم التالى.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك الذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم  14 يونيو المقبل بتوقيت الولايات المتحدة، الثالثة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

 

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025


الأهلي أمام إنتر ميامي -  (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي أمام  بورتو -  (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيويورك.

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احمد رمضان بيكهام الأهلي كأس العالم للأندية النادي الأهلي خالد مرتجى

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