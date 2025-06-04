الأربعاء 04 يونيو 2025
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خارج الحدود

اكتمال تصعيد آلاف الحجاج إلى مشعر منى تزامنا مع يوم التروية

تصعيد الحجاج إلى
تصعيد الحجاج إلى مشعرمنى، فيتو

اكتمل صباح اليوم الثلاثاء، تصعيد آلاف الحجاج من جنسيات متعددة إلى مشعر منى، تزامنًا مع يوم التروية، وذلك بجهود ميدانية شاركت فيها كوادر مؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن.

 

كوادر من 7 دول تساهم فى تصعيد الحجاج إلى مشعر منى

وأكد وائل عقيلي، رئيس مجلس ركين لخدمات الحجاج، بحسب ما نقلت صحيفة "سبق" السعودية، أن كوادر مؤهلة تتشرف هذا العام بخدمة حجاج من سبع دول هي: إندونيسيا، بنجلاديش، فيتنام، كمبوديا، كازاخستان، باكستان، الهند، ونيجيريا.

تصعيد آلاف الحجاج، فيتو
تصعيد آلاف الحجاج، فيتو

ولفت، إلى أن فرق العمل نفذت مهامها الميدانية بكفاءة، شملت التنظيم، المتابعة، والإشراف المباشر على تنقل الحجاج بين المواقع.

 

وأوضح وائل عقيلي، أن عملية التصعيد إلى مشعر منى جرت بكل يُسر وسلاسة، وسط بيئة آمنة ومخيمات متكاملة التجهيزات، تتوفر فيها الخدمات الطبية واللوجستية، ويديرها طواقم مدرّبة تسعى لتأمين أعلى معايير الراحة والسلامة للحجاج.

تسخير كافة الامكانات لخدمة ضيوف الرحمن 

فيما أشار محمد أمين أندرقيري، رئيس مجلس "سنا"، إلى أن ما تحقق من نجاح في تصعيد الحجاج هذا اليوم يعكس مستوى التكامل بين الجهات الخدمية والتنظيمية، ويجسد الصورة الحضارية التي تقدمها المملكة في إدارة الحشود وتيسير أداء المناسك، مؤكدًا أن "سنا" سخّرت كافة إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير بيئة مريحة وآمنة لهم.

تصعيد آلاف الحجاج إلى مشعر منى، فيتو
تصعيد آلاف الحجاج إلى مشعر منى، فيتو

مؤكدين استمرار الجهود لتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، ويعكس الصورة المشرّفة للمملكة في خدمة الحجاج من مختلف أنحاء العالم.

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