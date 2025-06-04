اكتمال تصعيد آلاف الحجاج إلى مشعر منى تزامنا مع يوم التروية

اكتمل صباح اليوم الثلاثاء، تصعيد آلاف الحجاج من جنسيات متعددة إلى مشعر منى، تزامنًا مع يوم التروية، وذلك بجهود ميدانية شاركت فيها كوادر مؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن.

كوادر من 7 دول تساهم فى تصعيد الحجاج إلى مشعر منى

وأكد وائل عقيلي، رئيس مجلس ركين لخدمات الحجاج، بحسب ما نقلت صحيفة "سبق" السعودية، أن كوادر مؤهلة تتشرف هذا العام بخدمة حجاج من سبع دول هي: إندونيسيا، بنجلاديش، فيتنام، كمبوديا، كازاخستان، باكستان، الهند، ونيجيريا.

تصعيد آلاف الحجاج، فيتو

ولفت، إلى أن فرق العمل نفذت مهامها الميدانية بكفاءة، شملت التنظيم، المتابعة، والإشراف المباشر على تنقل الحجاج بين المواقع.

وأوضح وائل عقيلي، أن عملية التصعيد إلى مشعر منى جرت بكل يُسر وسلاسة، وسط بيئة آمنة ومخيمات متكاملة التجهيزات، تتوفر فيها الخدمات الطبية واللوجستية، ويديرها طواقم مدرّبة تسعى لتأمين أعلى معايير الراحة والسلامة للحجاج.

تسخير كافة الامكانات لخدمة ضيوف الرحمن

فيما أشار محمد أمين أندرقيري، رئيس مجلس "سنا"، إلى أن ما تحقق من نجاح في تصعيد الحجاج هذا اليوم يعكس مستوى التكامل بين الجهات الخدمية والتنظيمية، ويجسد الصورة الحضارية التي تقدمها المملكة في إدارة الحشود وتيسير أداء المناسك، مؤكدًا أن "سنا" سخّرت كافة إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير بيئة مريحة وآمنة لهم.

تصعيد آلاف الحجاج إلى مشعر منى، فيتو

مؤكدين استمرار الجهود لتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، ويعكس الصورة المشرّفة للمملكة في خدمة الحجاج من مختلف أنحاء العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.