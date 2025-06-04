تفاصيل خطة السياحة لتصعيد الحجاج إلى جبل عرفات.. تشكيل لجان لحل مشاكل التسكين بمخيمات مني وعرفات.. وتغيير أماكن بعض المخيمات لتوافق ضوابط الحج

تدفقت جموع حجاج بيت الله الحرام على صعيد مشعر منى لقضاء يوم التروية أولى محطات مناسك الحج، حيث يقضى ضيوف الرحمن اليوم الأربعاء يوم التروية على صعيد منى اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ارتوى بالمياه قبل أداء مناسك الحج استعدادًا للوقوف بجبل عرفات والذي يعد الركن الأعظم من مناسك الحج.



اختتمت وزارة السياحة والآثار استعداداتها لتصعيد حجاج قرعة الحج السياحي إلى جبل عرفات، حيث تم التأكد من جاهزية الخيام ومطابقتها وفقا الضوابط المنظمة للحج السياحي والتي اعتمدها شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وتهدف إلى الحفاظ علي حقوق ضيوف الرحمن في المقام الأول.



تسكين حجاج قرعة الحج السياحي بالفنادق



وشكلت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات ورئيس بعثة الحج السياحي مجموعات عمل من أعضاء البعثة من الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لتتواصل مع الشركات السعودية، للاطمئنان على تجهيز المخيمات، حيث طافت تلك المجموعات كافة المخيمات بمنى وعرفات لمتابعة تجهيزها وتنفيذ كافة بنود التعاقد بين غرفة الشركات وكل من شركة الماسيّة لخدمات الحجاج والراجحي، وهما الشركتين المختصتين بخدمة حجاج السياحة، حيث تم تغيير عدد من الخدمات المتواجدة بالمخيمات للتوافق مع التعاقد المبرم بين الجانبين.

وأكدت سامية سامي انها تقوم برفع تقرير علي مدار الساعة إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، حول أوضاع الحجاج، والذي وجه بضرورة بذل أقصى جهد حرصا علي راحة وسلامة الحجاج، مشيرة إلي أن لجان الوزارة لم تتلق أية شكاوى من حجاج السياحة بخصوص عملية التسكين منذ بدء الموسم حتى الآن، والتزام تام من الشركات بتعاقداتها مع الحجاج وتنفيذ دقيق للضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام.

خطط تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات



من جانبه أكد ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه تم التأكد من إصدار بطاقة نسك لجميع حجاج السياحة، والتي تعتبر شرطًا أساسيًا لدخول منطقة المشاعر المقدسة، وهي بطاقة تحتوي على كافة بيانات الحاج الصحية والإدارية، وأنه لن يُسمح بدخول المشاعر دونها.

وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا مع شركات الخدمات المتعاقدة مع غرفة شركات السياحة لمتابعة تنفيذ الخدمات بدقة، بما في ذلك خدمات الإعاشة والنقل والنظافة ودورات المياه، موضحًا أن الغرفة أعدّت قائمة مفصلة بكافة الخدمات المتفق عليها وتم تسليمها لمشرفي البعثة لضمان تنفيذها بالكامل دون تقصير.



شروط تسلم مخيمات الحجاج في مني وعرفات



وأوضح أن التنسيق مع السلطات السعودية يتم بشكل يومي لضمان انسيابية التحركات داخل المشاعر، وتفادي أي ازدحام قد يؤثر على راحة الحجاج، خاصة مع بدء العد التنازلي لتصعيد الحجاج إلى جبل عرفات، مشيرا إلي أن جميع الجهات المعنية تعمل بروح الفريق الواحد لتقديم موسم حج ناجح وآمن لحجاج السياحة المصريين، في إطار الالتزام الكامل بالضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار.



وأعلنت بعثة الحج السياحي بالتنسيق مع شركات السياحة وغرفة الشركات عن تشكيل مجموعات عمل مشتركة من أعضاء البعثة وممثلي شركات السياحة لمتابعة تنفيذ الخدمات والتجهيزات المتفق عليها مع شركتي الماسية والراجحي السعوديتين المسئولتان عن تقديم خدمات الطوافة لحجاج السياحة، وجرى تغيير عدد من الخدمات داخل المخيمات لتتوافق مع التعاقدات، مع التأكيد على تسلّم المخيمات نهائيًا بعد تلافي الملاحظات السابقة، وتتم متابعة التجهيزات بالتنسيق التام مع لجان وزارة السياحة والآثار، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة للحجاج.

من جانبه قال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن هناك لجانًا مشتركة بين وزارة السياحة والغرفة تتمركز داخل المخيمات لضمان تنفيذ الخدمات وعدم وجود أية قصور قد يؤثر على راحة الحجاج.

ملاحظات بعثة الحج السياحي علي مخيمات الحجاج

وشدد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة علي ان لجان الغرفة رصدت عدة ملاحظات وقامت شركات الطوافة بتلافيها تماما، وأشاد بالتعاون الكبير من شركة مشارق الماسية لخدمات الحجاج والراجحي المختصين بخدمة حجاج السياحة مع البعثة والشركات لحل أية مشاكل او ملاحظات ظهرت خلال معاينة المخيمات

كما شدد على أن البعثة خلال الأيام الماضية أجرت عدة جولات ميدانية وصلت لأكثر من زيارة في اليوم الواحد لجبل وعرفات، وذلك للمراجعة عن قرب لكافة التجهيزات الخاصة بالمخيمات وتسكين الحجاج بها.



توفير الحافلات لتصعيد الحجاج إلي جبل عرفات



وأكد يسري السعودي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، اتخاذ كافة الاستعدادات لبدء تصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات بدءا من عصر اليوم الأربعاء، مشيرا إلي أن كافة الأتوبيسات والسيارات المخصصة للتصعيد قد تم تجهيزها، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي، وتم التأكد من دراية السائقين بالطرق والمسارات المختلفة تفاديًا لأي زحام، كما تم دعم الحافلات بعدد من الإدلاء لضمان وصول الحجاج إلى مخيماتهم بأسرع وأسهل الطرق.

وأوضح السعودي أن البعثة خلال الأيام الماضية قامت بمراجعة كافة التجهيزات الخاصة بخطة التصعيد ومخيمات الحجاج في مني وعرفات، وتسكين الحجاج بمخيماتهم بالمشاعر المقدسة، مشيرا إلى أن كافة بنود الخدمات والتجهيزات التي تم الاتفاق عليها في تعاقد الغرفة مع شركتي مشارق الماسية والراجحي تضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة وذلك بالتنسيق التام مع لجان وزارة السياحة والآثار.

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