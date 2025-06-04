رحلة القلوب إلى منى، فضائل ومناسك الحجاج في يوم التروية

مع شروق شمس يوم الثامن من شهر ذي الحجة، تبدأ أول مشاهد الحج العظيم، حيث يشدّ ملايين الحجاج الرحال إلى مشعر منى ملبين نداء الله، ليقضوا فيه يومًا وليلة يطلق عليها في الفقه الإسلامي اسم "يوم التروية"، إيذانًا ببداية شعائر الحج الكبرى.

ويوم التروية هو اليوم الذي يسبق يوم عرفة، ويُعد من الأيام المباركة التي يُستحب فيها الإكثار من الذكر والدعاء والاستعداد الروحي ليوم الحج الأكبر.

وقد سُمّي بالتروية لأن الحجاج كانوا في القديم يتروّون فيه من الماء؛ أي يحملون معهم الماء من مكة إلى منى استعدادًا لما بعده من أيام الحج التي كانت خالية من مصادر المياه.

أعمال الحجاج في يوم التروية

في هذا اليوم، يتوجه الحجاج إلى منى بعد شروق الشمس، متمسكين بسُنّة النبي ﷺ الذي قال: "خذوا عني مناسككم". ويُستحب للحاج أن يبيت في منى ليلة التاسع من ذي الحجة اقتداءً بسنة المصطفى، استعدادًا للوقوف بعرفة في اليوم التالي.

وفي منى، لا يقوم الحجاج بأي أعمال خاصة سوى الإكثار من التلبية والتسبيح والتهليل، وأداء الصلوات الخمس قصرًا دون جمع (الظهر، العصر، المغرب، العشاء، والفجر)، كل صلاة في وقتها.

وتوفر السلطات السعودية في منى مئات آلاف الخيام المكيفة، والمجهزة بكل سبل الراحة والخدمات الطبية والإرشادية لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

فضائل يوم التروية

يرتبط يوم التروية بعدة فضائل ومعانٍ روحية، منها:

أنه أول أيام الحج الفعلي، وفيه يتحول الحاج من الاستعداد النظري إلى الفعل.

فيه تُرفع القلوب وتتجدد النية في أداء نسكٍ كتبه الله على عباده المخلصين.

يُعد فرصة للحاج كي يُصفّي قلبه، ويهيّئ نفسه ليوم عرفة، أعظم أيام الدنيا.



وفي يوم التروية، تُفتح أبواب السماء للتائبين، وتعلو أصوات الحجيج بالتلبية:

“لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك”.

الاستعداد للوقفة الكبرى

مع غروب شمس يوم التروية، يتهيأ الحجاج للانطلاق إلى عرفة في اليوم التالي، حيث تقف القلوب قبل الأجساد، وتُغسل الذنوب بالدعاء والدموع، في أعظم اجتماع بشري على الإطلاق تحت شعار التوحيد والطاعة.

وفي هذه الرحلة الروحية، يُدرّب الحاج نفسه على التواضع والصبر، ويُدرك حقيقة العبودية، ويعيش لحظة من لحظات الآخرة حيث لا تمايز بين غني وفقير، ولا لون ولا جنسية، بل قلوب مخلصة تتجه إلى رب واحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.