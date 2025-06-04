الأربعاء 04 يونيو 2025
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خارج الحدود

موسم الحج 2025، السعودية تضبط 60 وافدًا حاولوا التسلل إلى مكة سيرًا على الأقدام

السلطات السعودية،
السلطات السعودية، فيتو

موسم الحج 2025، تمكنت قوات أمن الحج من ضبط 60 وافدًا يحملون تأشيرات زيارة، أثناء محاولتهم التسلل سيرًا على الأقدام عبر طريق صحراوي يؤدي إلى مدينة مكة المكرمة، مخالفين بذلك أنظمة وتعليمات الحج.

 

أُحيل المخالفون إلى الجهات المختصة 

وأُحيل المخالفون إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات المقررة بحقهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة 15 وافدًا و35 مواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم 205 مخالفين لا يحملون تصاريح لأداء الحج.

 

لا حج دون تصريح نظامي 

أكدت وزارة الداخلية أن أي مقيم يؤدي مناسك الحج دون تصريح نظامي سيُعاقب بالترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، مشددة على أن التصريح الرسمي يُعد شرطًا أساسيًا لأداء فريضة الحج، محذرة من التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات المنظمة لشؤون الحجاج.

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قوات امن الحج تأشيرات زيارة مدينة مكة المكرمة تعليمات الحج مناسك الحج

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