آل البيت النبوي في مصر.. السيدة نفيسة، تتلمذ على يديها مئات العلماء والفقهاء والأولياء

من حقِّ يثربَ أن تتيه على الورى ... بمقام خير الخلقِ مولانا النبي

ولمصرَ حـــقٌّ أن تتيـــه بدورهـــــا... برفات مولانا "الحسين" و"زينبِ"

عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: "إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عز وجل، وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا بم تخلفوني فيهما".

وعن حذيفة بن اليمان، رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، الظهر، ثم أقبل بوجهه الكريم إلينا، وقال: "معاشر أصحابي؛ أوصيكم بتقوى الله، والعمل بطاعته، وإني أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، إن تمسكتم بهما لن تضلوا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فتعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم".

وقال ابن عباس، رضي الله عنهما: لما نزلت آية "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى"، قالوا: يا رسول الله! ومن قرابتُك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: "عليٌّ وفاطمة وابناهما". رواه الطبراني.

وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه: جاء النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى بيت علي، فقال: "السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا". رواه الطبراني في "الأوسط".

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي؟! والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحبني، ولا يحبني حتى يحب ذريتي".

في هذه الحلقات نتناول بالعرض مقامات ومشاهد آل البيت النبوي، رضي الله عنهم، في مصر.



السيدة نفيسة "الصغرى"، رضي الله عنها

هي مولاتنا السيدة نفيسة "الصغرى"، بنت سيدنا حسن الأنور (ومن ألقابه حسن الأكبر)، ابن الإمام الحسين، رضوان الله عليه.

مشهدها بالقاهرة في الجنوب الشرقي بسفح المقطم، جنوب غرب القلعة، بمنطقة تعرف تاريخيا بـ"درب السباع".. وفي فترة سابقة، أزالت الدولة ما حول المشهد من مبانٍ ومقابر وعشوائيات، وجعلت أمامه ميدانا واسعا وجميلا، وجددت المباني حوله، وزينته بالنافورات والزرع الأخضر.

ولم يُجمع المؤرخون على أمر كإجماعهم على أن السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور مدفونة بمشهدها في مصر.

اسم "نفيسة"

جاء اسم "نفيسة" من النفاسة، ورفعة الشأن، والشرف، وكان النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، يحب الأسماء الجميلة، ويغير بعض أسماء الصحابة بما هو أجمل وأكمل.

مسجد السيدة نفيسة، فيتو

مولدها ونشأتها

ولدت، رضي الله عنها، بمكة المكرمة، في النصف الأول من ربيع الأول سنة 145هـ.

قضت صباها بالمدينة المنورة، ملازمة لضريح جدها سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، في أغلب الأوقات.

كان أبوها أميرا على المدينة المنورة أيام خليفة العباسيين المنصور.

أدركت مجموعة من نساء الصحابة والتابعين، وتلقت عنهن.

مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنه، فيتو



حجت ثلاثين حجة، معظمها وهي تمشي على أقدامها، وكانت تحفظ القرآن الكريم وتفسره، وتشرحه وتفقّه به الرجال والنساء، وكانت صوامة قوامة سخية غاية في الكرم، فقيهة، عالمة حتى سُمِّيت "نفيسة العلوم"، ولها كرامات لا تُحصى كعمتها "زينب بنت علي"، رضي الله عنها.

زواجها

تزوجت في العشر الأوائل من شهر رجب سنة 161هـ، من أحد بني عمومتها، وهو السيد إسحاق المؤتمن (شقيق السيدة عائشة، صاحبة الضريح المجاور لها في مصر)، وهو ابن سيدنا جعفر الصادق بن سيدنا محمد الباقر، بن سيدنا علي زين العابدين، رضي الله عنهم، ورزقت منه بـ"القاسم، وأم كلثوم".

وبعد أن ترك الإمام الحسن الأنور، والد السيدة نفيسة، ولاية المدينة، خلفه عليها زوجها إسحاق المؤتمن، واليا للعباسيين، فهي بنت أمير، وزوجة أمير، من أهل البيت، والعترة الطاهرة.

السيدة نفيسة في مصر

في العشر الأواخر من شهر رمضان سنة 193هـ، شرفت مصر بمجيئها مع زوجها وأبيها وابنها وبنتها، لزيارة أهل البيت الذين كانوا بمصر، بعد أن زارت بيت المقدس وقبر الخليل.

ضريح السيدة نفيسة، رضي الله عنها، فيتو



استقبلها أهل مصر عند العريش، أعظم استقبال، حتى إذا حطت رحاله في مصر، أنزلها كبير التجار "جمال الدين عبد الله الجصاص"، في داره الفاخرة، ثم انتقلت إلى دار "أم هانئ" بجهة "المراغة" المشهورة بالقرافة.

وهناك كان من كرامات الله لها، أن شُفِيت من ماء وضوئها الفتاة القعيدة "بنت أبي السرايا أيوب بن صابر اليهودي"، فأسلم أهلها ومن معهم.

وكان لهذه القصة دويٌّ هائل في أهل مصر، فلازموا دارها ليل نهار بالمئات، يلتمسون البركات، وينتظرون الدعوات.

حاول أبو السرايا استضافة السيدة نفيسة بداره في درب الكروبيين، وهنا انتوى زوجها العودة بها إلى الحجاز، فاستمسك أهل مصر بوجوها بينهم، ورأت في رؤيا منامية، جدها المصطفى، صلى الله عليه وآله وسلم، يأمرها بالإقامة في مصر، فأهداها "عبد الله بن السري بن الحكم"، والي مصر، داره الكبرى بدرب السباع، وهي الدار التي كانت لأبي جعفر خالد بن هارون السلمي من قبل، وحدد لزيارتها يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع، مراعاة لصحتها، وحرصا على أن تتفرغ لعبادتها، وكانت تخدمها "زينب بنت أخيها يحيى المتوج"، حتى انتقلت إلى الرفيق الأعلى.

ضريح السيدة نفيسة، فيتو

من مناقبها

كانت السيدة نفيسة، رضي الله عنها، مستجابة الدعاء، وكانت على معرفة بطب العيون، حيث جمعت بين الطب المعتاد والطب الروحي، فيشفي الله من يقصدها، ولهذا كان مرضى العيون يهرعون إلى مشهدها، بعد انتقالها؛ التماسا للشفاء.

ومن كراماتها أن أنشأت الحكومة إلى جوار مشهدها مستشفى لأمراض العيون عرِف باسمها، ولكن الحكومة نقلته إلى مكان آخر، وغيرت اسمه.

مع الشافعي

كان لوجود السيدة نفيسة، رضي الله عنها، في مصر أثر كبير في حضور الإمام محمد بن إدريس الشافعي، رضي الله عنه، إلى مصر.

ضريح السيدة نفيسة في مصر، فيتو



وكان، رضي الله عنه، يكثر من زيارتها والتلقي عنها، وفي صحبته عبد الله بن الحكم، وكان يصلي بها في مسجد بيتها، وخصوصا تراويح رمضان، وكانت تقدره وتمده بما يكفيه ويعينه على أداء رسالته العلمية الكبرى.

وعقب وفاة الشافعي، رضي الله عنه، في رجب سنة 204هـ، حملوه إلى دارها، فصلت عليه مأمومة بالشيخ أبي يعقوب البويطي، ودعت له، وحزنت على وفاته حزنا كبيرا.

انتقالها إلى بارئها

كانت السيدة نفيسة، رضي الله عنها، مشغولة بآخرتها عن دنياها، وكانت لا تتوانى عن الاستعداد للقاء مولاها، فحفرت قبرها بيدها في حجرتها بمنزلها الذي أهداه إليها والي مصر، "عبد الله بن السري بن الحكم" بدرب السباع، وهو الذي أصبح، فيما بعد، مشهدها، ومسجدها الحالي.

وكانت تصلي في قبرها، وقرأت فيه عشرات الختمات من القرآن؛ تبركا واستشفاعا.



وفي يوم الجمعة، الخامس عشر من رمضان سنة 208هـ، اشتد مرضها. وكانت تقرأ "سورة الأنعام"، حتى إذا وصلت إلى قوله تعالى: "لهم دار السلام عند ربهم"، فاضت روحها إلى الرفيق الأعلى، راضية مرضية.

علماء وأولياء تتلمذوا على يديها

كان ممن تتلمذوا عليها، وكانوا يتبركون بزيارتها: سيدنا ذو النون المصري، وأبو الحسن الدينوري، وأبو بكر الدقاق، وأبان الواسطي، وإسماعيل المزني الشافعي، والإمام أبو يعقوب البويطي، وأحمد بن زروق الولي المعروف، والمحدث الحافظ الشيرازي، وشيخ القراء ورش، وغيرهم المئات.



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