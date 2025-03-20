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السيسي يفتتح أعمال التجديد بمسجد السيدة نفيسة.. الرئيس يؤكد حرص مصر على استكمال عملية تطوير أماكن آل البيت إدراكا لقيمتهم واعترافا بفضلهم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 زار الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم الخميس، مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، وذلك لافتتاح أعمال التجديد بالمسجد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

السيسي يتفقد مسجد السيدة نفيسة

 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قام بتفقد المسجد، حيث استمع إلى شرح من اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن أعمال التطوير التي قامت بها الهيئة الهندسية في المسجد ضمن جهود تطوير مساجد آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية.

 

السيسي يؤكد حرص مصر على استكمال عملية تطوير أماكن آل البيت

 وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على حرص مصر على استكمال عملية تطوير أماكن آل البيت بما تتضمنه من مساجد، مشيرًا إلى ما يعكسه تعلق المصريين بآل بيت رسول الله من إدراك لقيمتهم، واعتراف بفضلهم، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على الشعب المصري الأمن والاستقرار والازدهار في شهر رمضان المبارك، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس قام بأداء صلاة الفجر بالمسجد، ثم قام في الختام بزيارة مقام السيدة نفيسة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مسجد السيدة نفيسة

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