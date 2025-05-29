آل البيت النبوي في مصر..الإمام الحسين، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء

من حقِّ يثربَ أن تتيه على الورى ... بمقام خير الخلقِ مولانا النبي

ولمصرَ حـــقٌّ أن تتيـــه بدورهـــــا... برفات مولانا "الحسين" و"زينبِ"

عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: "إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عز وجل، وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى ا{ض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا بم تخلفوني فيهما".

وعن حذيفة بن اليمان، رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، الظهر، ثم أقبل بوجهه الكريم إلينا، وقال: "معاشر أصحابي؛ أوصيكم بتقوى الله، والعمل بطاعته، وإني أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، إن تمسكتم بهما لن تضلوا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فتعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم".

وقال ابن عباس، رضي الله عنهما: لما نزلت آية "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى"، قالوا: يا رسول الله! ومن قرابتُك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: "عليٌّ وفاطمة وابناهما". رواه الطبراني.

وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه: جاء النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى بيت علي، فقال: "السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا". رواه الطبراني في "الأوسط".

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي؟! والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحبني، ولا يحبني حتى يحب ذريتي".

في هذه الحلقات نتناول بالعرض مقامات ومشاهد آل البيت النبوي، رضي الله عنهم، في مصر.

(1) مشهد الإمام الحسين

يجمع المؤرخون، وكتاب السيرة على أن الرأس الشريف قد طافوا به حتى استقر بـ"عسقلان" الميناء الفلسطيني، على البحر المتوسط، قريبا من مواني مصر وبيت المقدس.

ثم نُقِل إلى مصر.. وممن ذهب إلى دفن الرأس الشريف بمشهد القاهرة؛ المؤرخ العظيم عثمان مدوخ، إذ قال: إن الرأس الشريف له ثلاثة مشاهد تزار: مشهد دمشق، دُفن به الرأس أولا، ثم مشهد بعسقلان، بلد على البحر الأبيض، نقل إليه الرأس من دمشق، ثم نقل إلى المشهد القاهري لمصر بين خان الخليلي والجامع الأزهر.

وقال أكثر المؤرخين: إن مسجد الرأس بدمشق كان منزلا من المازل التي أقام بها حملة الرأس الشريف، ولم يكن مدفنا أبدا.

ويقول المقريزي: إن رأس الإمام الحسين، رضي الله عنه، نقلت من عسقلان إلى القاهرة في 8 جمادى الآخرة عام 548هـ، وبقيت عاما مدفونة في قصر الزمرد حتى أنشئت له خصيصا قبة هي المشهد الحالي، وكان ذلك عام 549هـ.

شهادة وكيل الأزهر

قال الشيخ الدكتور الحسيني هاشم، وكيل الأزهر، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، رحمه الله، تعليقا على ما دسه النساخون على كتاب الإمام السيوطي: "حقيقة السنة والبدعة": وقد أكد استقرار الرأس بمصر أكبر عدد من المؤرخين.. مؤكدين أن الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي هو الذي حمل الرأس الشريف على صدره من عسقلان، وسعى به ماشيا، حيث وصل مصر يوم الأحد 8 من جمادى الآخرة، سنة 548هـ، وحلت الرأس في مثواها الحالي من القصر يوم الثلاثاء 10 من جمادى الآخرة سنة 548هـ، عند قمة باب الديلم، حيث الضريح المعروف الآن بمسجده المبارك.

رأي د. سعاد ماهر

وفي كتاب "أولياء الله الصالحون" للعلامة الأثرية المحققة الدكتورة سعاد ماهر، تحدثت بإفاضة عن موضوع الرأس الشريف، فجمعت بين العلم والمنطق والعقل والعاطفة.

ولابن الجوزي عبارة رائعة: "ففي أي مكان كان رأس الإمام الحسين، أو جسده، فهو ساكن في القلوب والضمائر، قاطنٌ في الأسرار والخواطر".

رأي مصلحة الآثار

ذكرت "عطيات الشطوي"، مفتشة الآثار والمشرفة المقيمة على تجديد القبة الشريفة: تؤكد وثائق هيئة الآثار أن رأس الإمام الحسين، رضي الله عنه، نقل من عسقلان إلى القاهرة، كما يقول المقريزي، في يوم الأحد 31 أغسطس سنة 1153م، وكان الذي وصل بالرأس من عسقلان، الأمير سيف المملكة تميم واليها، وحضر في القصر يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 1153م.

تطوير المسجد الحسيني

وفي العصر الأيوبي أنشأ أبو القاسم بن يحيى بن ناصر السكري، المعروف بـ"الزرزور"، منارة على باب المشهد سنة 634هـ، 1236م، وهي منارة مليئة بالزخارف الجصية والنقوش البديعة، وهي تعلو الباب الأخضر.

واستمرت عمليات التطوير بالمشهد الشريف، ثم أولته القيادة بعد يوليو 1952م، عناية خاصة، حيث اهتمت بتجديد مسجد الإمام الحسين، وزيادة مساحته وفرشه وإضاءته، حتى يتسع لزائريه والمصلين به.

وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت شركة المقاولون العرب بأعمال ترميم وتوسعة مسجد الإمام الحسين، ضمن مشروع تطوير مساجد آل البيت لاستعادة بريقها التاريخي، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارتي الأثار والأوقاف المصرية.. وقد تم البدء فى أعمال التطوير للحوائط والأسقف، وترميم وإعادة دهانات بمساحة 4 آلاف متر، وعمل به حوالى 300 مرمم على مدار الـ 24 ساعة، كما تم تغيير شبكة الكهرباء داخل المسجد، وتم رفع قدرة الكهرباء إلى 75 كيلو فولت أمبير، بالإضافة إلى تزويد المسجد بتكييف مركزى، كما تم إجراء كل أعمال العزل الحرارى والرطوبة للأسطح، فضلا عن تغيير الإنارة الداخلية للمسجد الحسيني المبارك.

أحدث تطوير لمسجد الإمام الحسين، فيتو



وأصبحت شبكة الكهرباء الداخلية للمسجد على أعلى مستوى ومؤمنة تماما، كما تم تغيير النظام الصوتى داخل المسجد ليحاكى أحدث أنظمة الصوت فى العالم، بالإضافة إلى زيادة المساحة المخصصة لصلاة السيدات لتتسع لـ450 سيدة، كما تم تزويد المسجد بمصعد هيدروليكى حمولة 500 كم لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على سهولة الحركة.

كما تمت إضافة مساحة خارجية للمسجد تتسع لـ3 آلاف مصل، على مساحة 4 آلاف متر مسطح، وتم عمل سور محيط بالمسجد كله من أجل إضافة الخصوصية، ويحتوى السور على 6 بوابات، بها 4 بوابات للسيارات، وتم عمل قبلة خارجية ومنبر من أجل صلاة العيد، أو لأى مناسبات خارجية، وتم تزويد المسجد بأحدث كاميرات المراقبة.

قاعة الآثار النبوية

أنشئت للآثار النبيوة قاعة خاصة جنوبي المرقد الحسيني الشريف، بنيت على أحسن طراز، وزينت أفخر زينة، وللقاعة الشريفة بابان؛ أحدهما إلى المسجد، والآخر يؤدي إلى القبة.



وقد كتب على جدران الغرفة من الداخل على الرخام:

بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ (1) وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ (2) ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ (3) وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ (4) فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا (5) إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا (6) فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ (7) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب (8).

"ذكر ما هو محفوظ بهذه الخزانة المباركة من آثار المصطفى، صلى الله عليه وآله وسلم، وآثار خلفائه، رضي الله عنهم أجمعين، تشمل هذه الخزانة من الآثار النبوية قطعة من قميصه الشريف، ومكحلة، ومرود، وقطعة من القضيب، وشعرتين من اللحية الشريفة، وبها أيضا مصحفان كريمان بالخط الكوفي، أحدهما بخط سيدنا عثمان بن عفان، رضي الله عنه، والآخر بخط سيدنا الإمام علي، كرم الله وجهه".

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