آل البيت النبوي في مصر، السيدة زينب الكبرى "رضي الله عنها" بطلة كربلاء

من حقِّ يثربَ أن تتيه على الورى ... بمقام خير الخلقِ مولانا النبي



ولمصرَ حـــقٌّ أن تتيـــه بدورهـــــا... برفات مولانا "الحسين" و"زينبِ"

عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: "إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عز وجل، وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى ا{ض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا بم تخلفوني فيهما".

وعن حذيفة بن اليمان، رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، الظهر، ثم أقبل بوجهه الكريم إلينا، وقال: "معاشر أصحابي؛ أوصيكم بتقوى الله، والعمل بطاعته، وإني أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، إن تمسكتم بهما لن تضلوا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فتعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم".



وقال ابن عباس، رضي الله عنهما: لما نزلت آية "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى"، قالوا: يا رسول الله! ومن قرابتُك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: "عليٌّ وفاطمة وابناهما". رواه الطبراني.



وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه: جاء النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى بيت علي، فقال: "السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا". رواه الطبراني في "الأوسط".



وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي؟! والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحبني، ولا يحبني حتى يحب ذريتي".

في هذه الحلقات نتناول بالعرض مقامات ومشاهد آل البيت النبوي، رضي الله عنهم، في مصر.

(2) مسجد السيدة زينب الكبرى، رضي الله عنها

هي بنت السيدة فاطمة البتول، بضعة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.. أبوها سيف الله الغالب، سيدنا علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه.



جدتها السيدة خديجة بنت خويلد، رضي الله عنها، وأخواها الشقيقان: الإمام الحسن، والإمام الحسين، رضي الله عنهما.

مولدها

وُلِدت بعد مولد سيدنا الحسين بسنتين، وكلاهما وُلِد في شهر شعبان، أما هي ففي السنة الخامسة، أو السادسة للهجرة، فعاصرت إشراق النبوة عدة سنوات.

سماها رسولُ الله، صلى الله عليه وآله وسلم، "زينب"؛ إحياء لذكرى ابنته "زينب" التي استشهدت في بدر، بعد أن طعنها مشركٌ في بطنها وهي حامل.

ومعنى زينب: الفتاة القوية المكتنزة الودود العاقلة.

مقام السيدة زينب، فيتو



اشتهرت زينب بجمال الخلقة والخُلُق، اشتهارها بالإقدام والبلاغة، وبالكرم وحسن المشورة، والعلاقة بالله، وكثيرا ما كان يرجع إليها أبوها وإخوتها في الرأي ويأخذون بمشورتها لبعد نظرها وقوة إدراكها.

تزوجت بابن عمها عبد الله بن جعفر "الطيار" بن أبي طالب.



وكان عبد الله هذا فارسا شهما نبيلا كريما، اشتهر بأنه "قطب السخاء". وهو أول طفل وُلِدَ أثناء الهجرة الأولى بأرض الحبشة، وهو يكبر زينب بـ5 سنوات، أي أنه عاصر إشراق النبوة 10 سنوات، ومنه أنجبت ذكورا وإناثا، ملأوا الدنيا نورا وفضلا، وهم: جعفر وعليّ وعون الأكبر، ثم أمُّ كلثوم وأم عبد الله، وإليهم ينسب الأشراف الزيانبة، وبعض الأشراف الجعافرة.

الدعوة إلى الله

شغلت السيدة زينب، رضي الله عنها، بأمر الدعوة، مع أخويها الإمامين؛ الحسن والحسين، رضي الله عنهما، وكان لها درس دوري حافل تثقف فيه النساء، وتعلمهن أمور الدين والدنيا.

ولما رأت أنها لا تستطيع أن تجمع بين واجب الجهاد وواجب الزوجية، أذنت لزوجها عبد الله بن جعفر أن يتزوج، فتزوج "الحوصاء الوائلية"، ورزق منها بـ"محمد وعبد الله"، اللذين استشهدا مع الإمام الحسين في كربلاء، ثم تزوج عبد الله بـ"جمانة المزارية"، بنت المسيب "أمير التوابين" (الذين خرجوا بعد استشهاد الإمام الحسين، رضي الله عنه، على ابن زياد؛ انتقاما منه)، ورزق منها بـ"عون الأصغر"، الذي استشهد يوم "الحرة"، مع أبي بكر، أخيه من "الخوصاء" زوجة أبيه.

ولما خرج الإمام الحسين، رضي الله عنه، في جهاده ضد الغاصب "يزيد بن معاوية"، شاركته "زينب" في رحلته وقاسمته الجهاد، فكانت تثير حمية المجاهدين، وتشجع الضعفاء، وتخدم المقاتلين.



وكانت أبلغ وأخطب، وأشعر سيدة من أهل البيت خاصة، والنساء عامة في عصرها.

بعد كربلاء

ولما استشهد الإمام الحسين، رضي الله عنه، وساقوها أسيرة مع السبايا، وقفت على ساحة المعركة تقول: "يا محمداه، يا محمداه: هذا الحسين في العراء، مرملٌ بالدماء، مقطع الأعضاء، يا محمداه، هذه بناتك سبايا، وذريتك سبايا، وذريتك قتلى تسفي عليها الرياح"، فلم تبقَ عينٌ إلا بكت، ولا قلب إلا وجف.



كما كانت لها مواقفها الجريئة مع ابن زياد، ومع يزيد، وبها حما الله فاطنة الصغرى، بنت الحسين من السبي والتسري، وحما عليا الأصغر من القتل، فانتشرت به ذرية الإمام الحسين، ولقبت بـ"بطلة كربلاء".

إلى مصر

ولما أعادوها، رضي الله عنها، إلى المدينة المنورة، بعد أن استبقوا رأس سيدنا الحسين، رضي الله عنه، بدمشق، ليطوفوا به الآفاق؛ إرهابا للناس، أحسوا بخطرها على عرشهم، فاضطروها إلى الخروج، فأبت أن تخرج من المدينة إلا محمولة، ولكن جمهرة أهل البيت أقنعوها بالخروج، فاختارت مصر لما علمت من حب أهلها وواليها لأهل البيت.

الرئيس في افتتاح المسجد الزينبي، فيتو



فدخلتها في أوائل شعبان، سنة 61 هـ، ومعها فاطمة وسكينة وعلي أبناء سيدنا الحسين، رضي الله عنهم.

واستقبلها أهل مصر في "بلبيس" بكاةً، معزين، واحتملها والي مصر "مسلمة بن مخلد الأنصاري" إلى داره بالحمراء القصوى عند بساتين الزهري (حي السيدة الآن).

رحيلها

وكانت هذه المنطقة تسمى "قنطرة السباع"، نسبة إلى القنطرة التي كانت على "الخليج المصري"، وقتئذ، فأقامت بهذه الدار أقل من عام، عابدة زاهدة تفقه الناس، وتفيض عليهم من أنوار النبوة، ونفحات الإيمان، إلى أن انتقلت إلى بارئها في مساء الأحد (15 من رجب سنة 63هـ)، ودفنت بمخدعها وحجرتها من دار مسلمة، التي أصبحت قبتها في مسجدها المعروف الآن..

المشهد الزينبي بعد تطويره، فيتو



رحلت عن الدنيا وهي على عصمة زوجها "عبد الله"، وليس صحيحا ما يردده البعض من أنها طُلِّقت.



كان المسجد الزينب، الذي هو بيت أمير مصر مسلمة بن مخلد، قائما على الخليج المصري، عند قنطرة على الخليج كانت تسمى "قنطرة السباع"؛ لأنها كانت مزينة من جوانبها بسباع منحوتة من الحجر، ولما رُدِم الجزءُ الذي عليه القنطرة من الخليج أزيلت القنطرةُ فاتسع الشارع، وظهر مسجد السيدة زينب بوضوح وجلاء، وتوالت التجديدات والتطوير عليه.



وأنشئ هذا المسجد في العهد الأموي، وزاره كبار المؤرخين والرحالة.

أحدث عمليات التطوير

انتهت أحدث عمليات تطوير المسجد الزينبي في مايو من العام الماضي (2025)، وشملت أعمال الترميم والتطوير: توسعة مساحة المسجد إلى ١١٧٩٢م.. ارتفاع المئذنة بطول ٤٨م، بحيث يتسع المسجد لـ ١١١٢٣ مصليا.. المسجد به ٢٢٠ عمود رخام و١٣٠ مشكاة و١٠٠ نجفة.. وكسيت الساحة الخارجية للمسجد بأجود أنواع الجرانيت، وزيادة عدد الأبواب تجنبا لتدافع الزوار والمصلين في أوقات الذروة.

كما كسيت حوائط المسجد من الخارج بالكامل بالحجر المزخرف بأشكال بروازيه.



ويوجد في الساحة الخارجية للمسجد ضريح الشيخ العتريس والعيدروس محمولًا على ٦ أعمدة من الرخام، وتعلوه قبتان صغيرتان.

ويعلو المسجد مئذنته الزينبية وقبة المقام كمنارة مضيئة للعمارة الإسلامية، وتم كساء المحراب الرئيسي في منتصف المسجد بأنفس أنواع الرخام وحفرت عليه آيات قرآنية كريمة والجملة الأخيرة.

وتحولت الحوائط الداخلية إلى لوحات فنية خشبية ورخامية، وتعلو مدخل الضريح عتبة مزخرفة ومذهبة، وتم تجديد المقام بأنفس الأحجار الكريمة.

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