الشمر يعالج مشاكل الهضم والقولون ويقوي المناعة

فوائد الشمر، الشمر من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها نكهة مميزة ويستخدم فى عمل المخبوزات ويقدم كمشروب دافئ.

وفوائد الشمر عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الشمر من النباتات العطرية التي تنتمي إلى الفصيلة الخيمية، ويتميز برائحته القوية وطعمه الحلو الشبيه بطعم اليانسون، ويستخدم الشمر منذ آلاف السنين في الطب الشعبي والعلاج بالأعشاب، وتستخدم جميع أجزاء النبات تقريبا، بما في ذلك البذور، والأوراق، والسيقان، ويشيع استخدامه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والهند، والشرق الأوسط.

القيمة الغذائية للشمر

وأضاف السيد، يحتوي الشمر على عدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة، منها الألياف الغذائية، وفيتامين C، وفيتامين A، والبوتاسيوم، والحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، ومركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة

فوائد الشمر للصحة

فوائد الشمر للصحة

وتابع، أن من فوائد الشمر التى تدفعنا لتناوله:-

يعتبر الشمر من أفضل الأعشاب لتحسين الهضم، فهو يساعد على تقليل الغازات والانتفاخات، وعلاج عسر الهضم، وتخفيف تشنجات المعدة، وتقليل حموضة المعدة.

شرب شاي الشمر بعد الوجبات يعتبر عادة مفيدة لتسهيل عملية الهضم والوقاية من التقلصات.

بفضل خصائصه المهدئة والمضادة للالتهاب، يساعد الشمر في تخفيف أعراض القولون العصبي مثل الانتفاخ، والغازات، والألم والتقلصات، ويستخدم في كثير من المكملات الطبيعية المخصصة لعلاج القولون.

الشمر يحتوي على مركبات تشبه الإستروجين (الفيتوإستروجين)، ما يجعله مفيد للنساء، خاصة في تخفيف أعراض الدورة الشهرية، وتخفيف أعراض سن اليأس، وتعزيز إدرار الحليب عند المرضعات.

الشمر غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات وحمض الروزمارينيك، مما يجعله مفيد في مقاومة الجذور الحرة، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، وتقوية جهاز المناعة.

يساعد الشمر في تعزيز صحة القلب بعدة طرق، منها تقليل ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم، وتقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وتقليل خطر التجلطات وتحسين تدفق الدم.

يعتبر الشمر من الأعشاب التي تساعد على تقليل الشهية وتحسين عملية التمثيل الغذائي، كما أن شاي الشمر يساعد على زيادة الشعور بالشبع، وتقليل الرغبة في تناول الوجبات السريعة، وتنشيط الكبد وزيادة معدل الحرق.

الشمر له تأثير طارد للبلغم وموسع للشعب الهوائية، مما يجعله مفيد فى تخفيف أعراض البرد والسعال، وتقليل احتقان الجهاز التنفسي، ودعم حالات الربو والتهاب الشعب الهوائية

طرق استخدام الشمر

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن طرق استخدام الشمر عديدة، منها:-

شاي الشمر، يغلى مقدار ملعقة صغيرة من بذور الشمر في ماء لمدة 5 دقائق ويشرب.

مضغ البذور، يستخدم بعد الوجبات لتحسين الهضم وإنعاش النفس.

زيت الشمر، يستخدم في التدليك أو إضافته إلى زيوت أخرى للعناية بالبشرة.

إضافته للطعام، يستخدم في السلطات، الحساء، والمخبوزات لإضفاء نكهة مميزة.

محاذير تناول الشمر

وأضاف اخصائى التغذية، أنه على الرغم من فوائد الشمر، إلا أن الإفراط في استخدامه قد يسبب بعض المشاكل مثل:

الحساسية، خاصة لمن يعانون من حساسية تجاه الكرفس أو الجزر

اضطرابات في الهرمونات عند الإفراط في تناوله

تفاعل محتمل مع بعض الأدوية مثل موانع الحمل أو أدوية السرطان

يفضل استشارة الطبيب قبل استخدام الشمر كعلاج، خاصة للحامل أو المرضع أو من يتناول أدوية بانتظام.

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