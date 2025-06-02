8 فوائد المشمش أبرزها الوقاية من الأنيميا وتقوية المناعة



فوائد المشمش، يُعدّ المشمش من الفواكه الصيفية اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية التي تعود بالفائدة على صحة الإنسان، ويتميز بلونه البرتقالي المائل إلى الأصفر ومذاقه الحلو والمنعش، ويُستهلك طازجًا أو مجففًا أو على شكل عصير أو مربى.





أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن المشمش من الفواكه الصيفية اللذيذة والمنعشة، بالإضافة إلى كونه كنز من الفوائد الصحية والجمالية التي تجعله يستحق مكانة مميزة في النظام الغذائي.



أضافت الدكتورة مها، أنه سواء تم تناوله طازجًا أو مجففًا أو على شكل عصير، فإن إدراج المشمش ضمن الوجبات اليومية يمكن أن يعزز من صحة الجسم ويحميه من العديد من الأمراض، ومع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يُعد المشمش خيارًا رائعًا للترطيب وتغذية الجسم في آنٍ واحد.



وفي هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، أبرز فوائد المشمش للجسم والصحة العامة، إضافةً إلى فوائده الجمالية.



أولًا: القيمة الغذائية للمشمش



المشمش لصحتك

يحتوي المشمش على مجموعة غنية من العناصر الغذائية، منها:

الفيتامينات: أبرزها فيتامين A (بيتا كاروتين)، وفيتامين C، وفيتامين E، وبعض فيتامينات B مثل B3 وB6.

المعادن: مثل البوتاسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، الكالسيوم، والنحاس.

الألياف الغذائية: التي تساعد على تنظيم الهضم.

مضادات الأكسدة: كالفلافونويدات والبوليفينولات والبيتا كاروتين.

ثانيًا: فوائد المشمش الصحية



1. تعزيز صحة العين

يُعتبر المشمش مصدرًا ممتازًا لفيتامين A، المعروف بدوره الأساسي في حماية العينين. إذ يساهم في الوقاية من جفاف العين، والتقليل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر. كما أن البيتا كاروتين الموجود في المشمش يتحول في الجسم إلى فيتامين A، مما يعزز الرؤية الليلية.

2. دعم صحة الجهاز الهضمي

بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية، يساعد المشمش على تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك. الألياف تساهم أيضًا في الحفاظ على صحة القولون، وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، كما تساعد في تنظيم حركة الأمعاء.

3. تقوية جهاز المناعة

يحتوي المشمش على فيتامين C ومضادات الأكسدة، ما يجعله من الفواكه المفيدة لتقوية الجهاز المناعي. إذ يساعد فيتامين C على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تدافع عن الجسم ضد العدوى والفيروسات.

4. الحفاظ على صحة القلب

يُسهم البوتاسيوم الموجود في المشمش في تنظيم ضغط الدم، من خلال توازن مستويات الصوديوم في الجسم، مما يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم. كما تساعد مضادات الأكسدة في حماية القلب من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، وتقلل من مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

5. تعزيز صحة الجلد

من الفوائد الجمالية المهمة للمشمش، أنه يساعد في العناية بالبشرة. فيتامين C وفيتامين E والبيتا كاروتين تحمي الجلد من أضرار الشمس، وتقلل من علامات الشيخوخة، وتحفز إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونة البشرة. كما يدخل زيت نواة المشمش في العديد من منتجات العناية بالبشرة، لما له من خصائص مرطبة ومجددة للخلايا.

6. الوقاية من الأنيميا

يحتوي المشمش على نسبة جيدة من الحديد، خاصة المشمش المجفف، ما يجعله مفيدًا في الوقاية من فقر الدم. كما أن وجود فيتامين C يساعد في تحسين امتصاص الحديد في الجسم، مما يعزز من فعاليته في محاربة الأنيميا.

7. المساعدة في إنقاص الوزن

نظرًا لانخفاض سعراته الحرارية وارتفاع محتواه من الماء والألياف، يُعد المشمش خيارًا مناسبًا لمن يتبعون حمية غذائية. يمنح الشعور بالشبع لفترات أطول، دون أن يضيف الكثير من السعرات الحرارية إلى النظام الغذائي.

8. الوقاية من السرطان

تشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في المشمش، مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، قد تساهم في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، من خلال محاربة الجذور الحرة التي تؤدي إلى تلف الخلايا وتحولها إلى خلايا سرطانية.

ثالثًا: المشمش المجفف مقابل الطازج



المشمش المجفف يُعتبر أكثر تركيزًا من حيث الفيتامينات والمعادن، خاصة الحديد والألياف. لكنه يحتوي على سعرات حرارية وسكريات أعلى، لذلك يجب تناوله باعتدال، خصوصًا لمرضى السكري أو من يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن.

فوائد المشمش

رابعًا: استخدامات المشمش في الطب الشعبي



في الطب التقليدي، استُخدم المشمش لعلاج العديد من الحالات، مثل:

علاج الحمى وتنشيط الجسم.

تهدئة المغص وتحسين حركة الأمعاء.

تخفيف أعراض الربو والسعال.

المساعدة في علاج مشكلات البشرة مثل الجفاف والتشققات.

خامسًا: نصائح لتناول المشمش



يُفضل تناول المشمش الطازج فور شرائه، لأنه سريع التلف.

المشمش المجفف خيار جيد خلال فصل الشتاء، ويُفضل اختيار الأنواع غير المعالجة بالكبريت.

يمكن إضافته إلى السلطات، أو تناوله كوجبة خفيفة، أو إدخاله في الحلويات الصحية.

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