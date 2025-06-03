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صحة ومرأة

فوائد زيت الزيتون، يخفف حموضة المعدة ويحمي من أمراض القلب والسرطان

زيت الزيتون، فيتو
زيت الزيتون، فيتو

فوائد زيت الزيتون، زيت الزيتون من أنواع الزيوت الطبيعية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، وهو منتشر على مستوى العالم.

وفوائد زيت الزيتون، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وقال الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن زيت الزيتون من أقدم الزيوت النباتية التي عرفها الإنسان، وقد استخدم منذ آلاف السنين في الطبخ والعلاج والعناية بالجمال، ويستخرج زيت الزيتون من ثمار شجرة الزيتون، وهي شجرة مباركة ذكرت في الكتب السماوية، ولا سيما في القرآن الكريم، ويتميز زيت الزيتون بلونه الذهبي المائل إلى الأخضر، وطعمه الغني، وقيمته الغذائية العالية.

فوائد زيت الزيتون للصحة 
فوائد زيت الزيتون للصحة، فيتو

فوائد زيت الزيتون للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد زيت الزيتون للصحة:

  • يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، خاصة حمض الأولييك، الذي يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول النافع، كما أن مضادات الأكسدة فيه تحمي الأوعية الدموية وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.
  • يحتوي زيت الزيتون على مركب يعرف باسم الأوليوكانثال الذي يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات شبيهة بتلك الموجودة في الأدوية المضادة للالتهاب مثل الإيبوبروفين، مما يساعد في تخفيف آلام المفاصل والروماتيزم.
  • تشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة القوية في زيت الزيتون، مثل البوليفينولات، تساهم في محاربة الجذور الحرة التي تؤدي إلى تلف الخلايا وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان القولون والثدي.
  • يعتقد أن زيت الزيتون يساعد في الوقاية من الأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر، حيث يعزز من تدفق الدم إلى الدماغ، ويقلل من تراكم البروتينات السامة.
  • يساعد زيت الزيتون على تحسين عملية الهضم وتحفيز إفراز العصارات الصفراوية، كما أنه يساهم في الوقاية من الإمساك عند تناوله على الريق، وله دور في تهدئة المعدة وتقليل الحموضة.
  • زيت الزيتون يعزز من حساسية الجسم للأنسولين، ويساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيار صحي لمرضى السكري.
  • يستخدم زيت الزيتون كمرطب طبيعي للبشرة الجافة، حيث يتغلغل في طبقات الجلد بعمق، ويمنح البشرة نعومة ولمعان دون انسداد المسام.
  • لاحتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين E، يساهم زيت الزيتون في مقاومة التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويحافظ على شباب البشرة.
  • يستخدم زيت الزيتون كبلسم طبيعي للشعر، حيث يقوي الشعر ويمنع تساقطه، كما أنه يغذي فروة الرأس ويقلل من القشرة ويمنح الشعر لمعان طبيعي.
  • يمكن استخدام زيت الزيتون لتقوية الأظافر الهشة وترطيب الجلد المحيط بها، مما يمنحها مظهر صحي.
  • يمكن استخدام زيت الزيتون في الطهي والقلي الخفيف، ويفضل استخدامه بارد في تتبيل السلطات للحصول على أقصى فائدة غذائية.
  • يحتوي زيت الزيتون على فيتامينات مهمة مثل فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة ويحمي الخلايا، وفيتامين K الذي يساعد في تجلط الدم وصحة العظام.
  • زيت الزيتون غني بالسعرات الحرارية الصحية، وتناوله باعتدال يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، ما يساعد في التحكم بالشهية.
  • زيت الزيتون ليس مجرد عنصر غذائي، بل هو كنز صحي وجمالي وطبي متكامل، وللحصول على فوائده الكاملة، يُنصح باختيار زيت الزيتون البكر الممتاز، وتخزينه في مكان مظلم وبارد للحفاظ على خصائصه، كما يجب الاعتدال في تناوله لتفادي الإفراط في السعرات الحرارية.
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زيت الزيتون فوائد زيت الزيتون فوائد زيت الزيتون للصحة صحة الصحة الدكتور أحمد السيد

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