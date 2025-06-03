الناخبون في كوريا الجنوبية يختارون اليوم رئيسهم ولي جاي ميونج يتصدر استطلاعات الرأي

يتوجه الناخبون في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، خلفًا للرئيس يون سوك يول، الذي أثار إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية أزمة سياسية عميقة في البلاد.

ويجري التنافس بصورة أساسية بين المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الليبرالي لي جيه-ميونج والمرشح الرئاسي من حزب سلطة الشعب المحافظ كيم مون-سو.

ويتصدر لي جاي ميونج، زعيم المعارضة اليسارية، نتائج استطلاعات الرأي بفارق كبير، فيما يحل المرشح المحافظ كيم مون سو في المركز الثاني.

وجاءت الانتخابات المبكرة بعد 6 أشهر بالضبط من الإعلان المفاجئ للرئيس السابق يون سيوك-يول عن فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.

ويتولى الرئيس الجديد منصبه فورًا دون فترة انتقالية، إذ أن الانتخابات تجرى مبكرًا لاختيار خليفة الرئيس السابق المعزول يون.

وبدأ التصويت في 14,295 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد في الساعة السادسة صباحًا، وسيستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 44,391,871 ناخبًا.

ومن بينهم أدلى 15,423,607 ناخبين بأصواتهم في التصويت المبكر الذي استمر يومي 29 و30 مايو، لتسجل نسبة المشاركة فيه 34.74% كثاني أعلى نسبة في الانتخابات الرئاسية، بعد 36.93% في الانتخابات الرئاسية في عام 2022.

ويجب على الناخبين إحضار بطاقة هوية بها صورة، مثل بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر أو رخصة القيادة، للتصويت.

ومن المتوقع أن يبدأ فرز الأصوات في غضون الساعة 8:30 - 8:40 مساء الثلاثاء في 254 مركز فرز مع تعبئة حوالي 70 ألف مسؤول.

وقال مسؤول في اللجنة الوطنية للانتخابات إنه من المتوقع أن تصدر النتيجة الأولية عن الفائز في الانتخابات في منتصف ليل الثلاثاء.

وأضاف أنه من المنتظر أن تنتهي عملية الفرز في الساعة السادسة صباح يوم 4 يونيو.

ووفقا لقانون انتخاب المسؤولين العموميين، تبدأ ولاية الرئيس الجديد عادة في منتصف ليل اليوم التالي لانتهاء ولاية الرئيس السابق.

ومع ذلك، في حالة الانتخابات الرئاسية التي تجري بسبب شغور منصب الرئاسة، فإن ولاية الرئيس الجديد تبدأ فور إعلان فوزه بالانتخابات.

وستعقد اللجنة جلسة عامة فور الانتهاء من فرز الأصوات.

وبعد أن يقر رئيس اللجنة فوز الرئيس المنتخب بناء على نتائج فرز الأصوات خلال الجلسة، تبدأ ولايته رسميا على الفور.

وتتوقع اللجنة أن تُعقد جلسة عامة لإقرار فوز الرئيس المنتخب بين الساعة السابعة والساعة التاسعة صباح اليوم التالي للانتخابات.



الأحكام العرفية

وكان الرئيس المنتهية ولايته يون قد أعلن الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي عقب خلاف على الموازنة، مبررًا قراره باتهامات لم يقدم أدلة عليها بأن المعارضة اليسارية مخترَقة من "قوى شيوعية ومعادية للدولة".

وتم عزله من منصبه في أبريل الماضي، ويواجه الآن محاكمة بتهمة الخيانة العظمى.

ورغم أن البرلمان ألغى الأحكام العرفية بعد ساعات قليلة، فإن عزل يون خلف فراغًا في السلطة استمر لأشهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.