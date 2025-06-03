ترامب: لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي شكل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي شكل.

وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال "بموجب اتفاقنا المحتمل مع طهران لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم على الإطلاق".

أتى ذلك، بعدما أفادت مصادر أمريكية مطلعة أن مقترح الاتفاق النووي الذي قدمته الولايات المتحدة لإيران، سيسمح لطهران بقدرة محدودة على تخصيب اليورانيوم على مستوى منخفض لفترة من الزمن، وفق ما ذكره موقع أكسيوس الإخباري.



وقالت المصادر إن الاقتراح الأمريكي المقدم لإيران يسمح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 3%.

كما أن المقترح الأمريكي لا يشمل تفكيك كل المنشآت النووية الإيرانية.

وبموجب الاقتراح، لن تُرفع العقوبات إلا بعد أن تظهر إيران "التزامًا حقيقيًّا"، وبعد أن تصادق الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) على ذلك.

كما أنه لن يُسمح لإيران بإنشاء منشآت تخصيب جديدة، وسيُطلب منها تفكيك البنى التحتية الحيوية الخاصة بتحويل ومعالجة اليورانيوم.

أيضًا سيُطلب من إيران وقف البحث والتطوير المتعلق بأجهزة الطرد المركزي الجديدة.

غير قابل للتنفيذ

وكان دبلوماسي إيراني كبير، قال في وقت سابق، الإثنين، إن إيران تعتزم رفض الاقتراح الأمريكي لإنهاء النزاع النووي المستمر منذ عقود، واصفًا إياه بأنه "غير قابل للتنفيذ" ولا يراعي مصالح طهران.

كما شدد الدبلوماسي على أن الاقتراح الأمريكي، لا يتضمن أي تغيير في موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم، وفق وكالة "رويترز".

وكان وزير الخارجية عباس عراقجي أوضح، السبت الماضي، أنه تلقى المقترح الأمريكي المكتوب عبر سلطنة عمان، مشيرًا إلى أنه قيد الدرس.

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