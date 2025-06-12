ما حكم زيارة مسجد الجمعة في المدينة المنورة وما فضله؟

يحرص العديد من زائري المدينة المنورة على زيارة مسجد الجمعة والصلاة فيه، فما هي قصة مسجد الجمعة وما حكم الصلاة فيه، بوصفه أحد الأماكن الدينية التاريخية التي تحمل مكانة بارزة في التاريخ الإسلامي، إذ شهد وقائع من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، وجوانب من سيرته العطرة وفيما يلي نستعرض معكم معلومات عن مسجد الجمعة بالمدينة المنورة وحكم زيارته وفضله.

مسجد الجمعة بالمدينة المنورة وحكم زيارته وفضله

فضل مسجد الجمعة

ويكتسب مسجد الجمعة مكانة خاصة في التراث الإسلامي؛ إذ ارتبطت نشأته بهجرة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنـورة التي وصل إليهـا يـوم الاثنين 12 من ربيع الأول من العام الهجري الأول، حيث أقام عليه الصلاة والسلام في قباء أربعة أيام حتى صباح يوم الجمعة الموافق 16 من شهر ربيع أول من العام نفسه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم متوجهًا إلى المدينة المنورة، وعلى مقربة من محل إقامته بقباء أدركته صلاة الجمعة فصلاها في بطن (وادي الرانوناء)، وقد حدّد المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، وسمي بعد ذلك بمسجد الجمعة.

وقد «أمر ببناء هذا المسجد المبارك الجمعة مولانا أمير المؤمنين السلطان الملك المظفر السلطان بايزيد الثاني بتاريخ شوال سنة...»، ويعتبر السلطان بايزيد الثاني من سلاطين الدولة العثمانية، ويعدّ أول مسجد صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أول جمعة بالناس حينما أقبل إلى المدينة مهاجرًا من مكة.، وقد بدأ خطبته فيه بقول: «الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترةٍ من الرسل وقلةٍ من العلم، وضلالة من الناس، وانقطاع من الزمان، ودنو من الساعة، وقرب الأجل، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالًا بعيدًا، وأوصيكم بتقوى الله، فإنه خير ما أوصى به المسلمُ المسلمَ: أن يحضه على الآخرة، وأن يأمره بتقوى الله، فاحذروا ما حذركم الله من نفسه، ولا أفضل من ذلك نصيحة..».

أسماء مسجد الجمعة

ولمسجد الجمعة العديد من المسميات، إذ يطلق عليه اسم مسجد الجمعة, ويسمى أيضًا مسجد الوادي، كما يطلق عليه اسم مسجد عاتكة، ومسجد القبيب نسبة إلى المحل الذي بُني فيه, ويقع مسجد الجمعة جنوب غرب المدينة المنورة، في بطن وادي رانوناء شمال مسجد قباء، ويبعد عنه مسافة 900 متر تقريبًا، كما يبعد عن المسجد النبوي حوالي ستة كيلومترات, وتأسس بناؤه من الحجر، ثم أعيد بناؤه وتجديده في كل مرة يتهدم فيها.

موقع مسجد الجمعة

بني بمنازل بني سالم من الأنصار، في الجنوب الغربي من المدينة المنورة، وشمال مسجد قباء الذي تفصله عنه مسافة 900 م، فيما يبعد عن المسجد النبوي الشريف نحو 6 كم، وهو أحد المواقع التي تشكل جزءًا من التراث التاريخي والنبوي، لارتباطه بأحداث الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

ترميمات مسجد الجمعة

مر مسجد الجمعة بعدد من التوسعات والترميمات، إذ جُدِّد في عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز، كما خضع للتجديد في العصر العباسي، وفي نهاية القرن التاسع الهجري تعرض سقف مسجد الجمعة للتلف، فجدده شمس الدين قاوان، ومرّ بإصلاحات متعددة حتى بني فوق رابية صغيرة بطول يقدر بنحو 8م، وعرض يصل إلى 4.5م، إضافةً إلى رواق شمالي يصل طوله إلى 8م، فيما يبلغ عرضه 6م.

و كان المسجد مبنيًا فوق رابية صغيرة, وله قبة واحدة مبنية بالطوب الأحمر، فقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة بنائه وتوسعته, وفق تصميم هندسي جميل، وضاعفت مساحته عدة أضعاف.

وكانت أكبر توسعات مسجد الجمعة التوسعة التي وجّه بها الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، عام 1409هـ/1989م، عندما أمر بإعادة بناء المسجد وتوسعته، ودعمه بالخدمات والمرافق المساندة، وتمت التوسعة، وافتتح مجددًا عام 1412هـ/1992م، بطاقة استيعابية تتسع لنحو 650 مصليًا، بعد أن كانت طاقته السابقة 70 مصليًا فقط.

ويحتوي المسجد في ذلك البناء على قبة كبيرة تتوسط باحة الصلاة، وأربع قباب صغيرة في الجنبات الأربع للمسجد، إضافةً إلى منارة رفيعة بتصاميم هندسية جميلة.

وشهد المسجد تطويرًا حديثًا، وافتتح مجددًا في عام 2020م، وأقيمت فيه أول خطبة جمعة بعد أن كان مكانًا للصلوات الخمس فقط.

مسجد الجمعة بالمدينة المنورة وحكم زيارته وفضله

حكم زيارة مساجد المدينة المنورة

وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها حول حكم زيارة مساجد المدينة المنورة: تحظى المدينة المنورة بالعديد من المساجد الدينية التاريخية التي يرغب القاصي والداني في زيارتها؛ كالمسجد النبوي الشريف، ومسجد قباء، ومسجد القبلتين، ونحوها.

وتواردت النصوص على استحباب زيارة هذه المساجد والبقاع المباركة جميعًا؛ قال شهاب الدين القَسْطَلَّانِي في "المواهب اللَّدُنِيَّة بالمنح المحمدية" (3/ 623، ط. المكتبة التوفيقية): [وينبغي أيضًا بعد زيارته صلى الله عليه وآله وسلم أن يقصد المزارات التي بالمدينة الشريفة، والآثار المباركة، والمساجد التي صلى فيها صلى الله عليه وآله وسلم؛ التماسًا لبركته] اهـ.

ويزيد الاستحباب في زيارة بعض المساجد التي لها مزيد فضل وشرف، ووردت بخصوصها الأحاديث والآثار؛ منها: المسجد النبوي الشريف: مسجد قباء ومسجد القبلتين

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