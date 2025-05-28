مسجد الخَيْف، هو أحد المساجد الخمسة الواقعة في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وتضم مساجد: المشعر الحرام، ونمرة، والبيعة، والصخرات، والخيف، اسم يحمل في اللغة معاني عدة كما جاء في (لسان العرب) لابن منظور، ومسجد الخيف من مساجد مكة المكرمة الأثرية وهو من أهم مواقع تجمع الحجاج لوجوده قرب منى حيث يؤدي الناس مناسكهم عند الجمرة الصغرى وفيما يلي نستعرض معكم الأحاديث الثابتة في فضل مسجد الخيف ومعلومات عنه:

الأحاديث الثابتة في فضل مسجد الخيف ومعلومات عنه

الصلاة في مسجد الخيف

يقع مسجد الخيف على سفح جبل منى الجنوبي بالقرب من الجمرتين الصغرى والوسطى. وهو قريب من الجمرات، والخيف في اللغة هو ما انحدر من الجبل وارتفع عن الوادي. ويتسع لـ25 ألف مصلٍ، ويفتح مسجد الخيف أبوابه للمصلين أيامًا معدودة في موسم الحج من كل عام هجري (يوم التروية، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق)، ويصلي به آلاف المسلمين الذين يؤدون فريضة الحج، خامس أركان الإسلام، ويبعد المسجد عن محطة قطار المشاعر الموصلة للجمرات مسافة 4 كلم تقريبًا.

واكتسب المسجد أهمية عندما خطب فيه الرسول المصطفى عليه الصلاة والتسليم في حجة الوداع عندما كان في منى.

ويسمى مسجد الأنبياء حيث صلى فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - والأنبياء من قبله روى الإمام البيهقي بإسناده في سننه الكبرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: صلى في مسجد الخيف سبعون نبيًا.

أهمية مسجد الخيف

يُعدُّ من المساجد المهمة تاريخيًّا، حيث صلى فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء من قبله، وسمي بذلك مسجد الأنبياء. كما ورد في السنة النبوية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم "قَدْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُونَ نَبِيًّا فِيهِمْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِيَّتَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى بَعِيرٍ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ مَخْطُومٍ"، وقد حدد النبي محمد عليه الصلاة والسلام موضع صلاته عند الأحجار بين يدي المنارة.

سبب تسميته بالخيف

وعن سبب تسميته بالخيف، قال في عون المعبود: قال في المجمع: الخيف ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل، ومسجد منى يسمى مسجد الخيف لأنه في سفح جبلها

العناية بمسجد الخيف

كان مسجد الخيف دائما محل اهتمام خلفاء المسلمين على مر التاريخ، وشهد في عهد الدولة السعودية أكبر توسعة في تاريخه، حيث أعيد بناؤه عام 1407هـ/1987م وتمت توسعته. وتبلغ مساحة المسجد 23.500م2 من أصل 38 ألف م2 هي مساحة الأرض الإجمالية للمسجد ومرافقه، ويتسع لـ25 ألف مصلٍ، وللمسجد أربع منارات، ومزود بأكثر من 410 أجهزة تكييف، و14 جهازًا لتبريد وتنقية الهواء، و20 مروحة طرد الهواء غير النقي، كما يوجد حول المسجد 2065 دورة مياه للرجال والنساء.

إمكانات مسجد الخيف

يحتوي المسجد على إمكانات كهربائية عالية لتسهيل نقل الشعائر والصلوات عبر الأقمار الصناعية ليراها المسلمون في مختلف بلاد العالم، وبه ملحق لمبرة الملك عبدالعزيز بهدف توزيع الطعام مجانًا للحجاج يوم العيد وأيام التشريق

الأحاديث الثابتة في فضل مسجد الخيف ومعلومات عنه

حكم الصلاة في مسجد الخيف

قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أنه يستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى. وهو مسجد الخيف مع الإمام فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة. وإنما روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر } لما صلى بهم بمكة نفسها فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه ; والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهده.

الأحاديث الثابتة في فضل مسجد الخيف:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلى في مسجد الخيف سبعون نبيًا, منهم موسى صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان وهو محرم على بعير من إبل شنوءة, مخطوم بخطام ليف, له ضفيرتان)). رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن, وقال عنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب (برقم 1127): حسن لغيره.

وعن النضر بن كثير يعني السعدي قال: ((صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس في مسجد الخيف, فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت ذلك, فقلت لوهيب بن خالد. فقال له وهيب بن خالد: تصنع شيئًا لم أر أحدًا يصنعه, فقال بن طاوس: رأيت أبي يصنعه. وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه, ولا أعلم إلاَّ أنَّه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه)). قال الشيخ الألباني (سنن أبي داود برقم 739): صحيح.

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