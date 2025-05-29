مسجد المشعر الحرام، أحد المساجد الخمسة الواقعة في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، التي تضم مساجد الخيف والبيعة ونمرة والصخرات، يقع مسجد المشعر الحرام في مشعر مزدلفة، بين مسجد نمرة في عرفات ومسجد الخيف في مِنى، ويفتح مسجد المشعر الحرام أبوابه ليلة عيد الأضحى، العاشر من شهر ذي الحجة، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، لصلاة المغرب والعشاء والمبيت في مشعر مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات، وفيما يلي نستعرض معكم أهمية مسجد المشعر الحرام وسبب التسمية ونبذة تاريخية عنه.

مسجد المشعر الحرام موقعه وأهميته وسبب التسمية ونبذة تاريخية عنه

أهمية مسجد المشعر الحرام

يعد مسجد المشعر الحرام أحد أهم المساجد لدى المسلمين؛ إذ ورد ذكر موقعه في القرآن الكريم "فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام"، كما صلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عند قبلته.

وفي موضع هذا المسجد صلى النبي ﷺ المغرب والعشاء ليلة العيد في حجة الوداع، ثم نام حتى بزوغ الفجر، فصلى الفجر في أول وقتها، ثم ركب نـاقته القصواء واستقبل القبلة واشتغل بالذكر والدعاء، حتى إذا أسفر الصبح وارتفع ضوؤه نفر إلى مشعر منى

تسمية مسجد المشعر الحرام

سمي بالمشعر الحرام نسبة لوقوعه في مشعر مزدلفة، التي تسمى "المشعر الحرام"، لوقوعها في حدود الحرم.

موقع مسجد المشعر الحرام

يقع مسجد المشعر الحرام على أرض مستطيلة مساحتها 5,040م2، ويبلغ طوله من الشرق إلى الغرب 90م، وعرضه من الشمال إلى الجنوب 56م، وله منارتان يصل ارتفاع الواحدة منهما إلى 32م، وفيه مداخل في جميع الجهات ما عدا الجهة الغربية، ويتسع لـ12 ألف مُصلٍ، حيث يقع في بداية مزدلفة على قارعة الطريق رقم 5 الذي يفصل بين التلّ والمسجد، ويبعد عن مسجد الخيف نحو 5 كم، وعن مسجد نمرة 7 كم.

كما يبعد عن المسجد الحرام مسافة نحو 11 كم،وعن أقرب محطة لقطار المشاعر نحو 2.8 كم.ويتميز ببنائه العربي الإسلامي ونوافذه الكثيرة.

نبذة تاريخية عن مسجد المشعر الحرام

ذكر المؤرخون: أن مسجد المشعر الحرام فضاء يحيط به سور مربع الشكل ولا يوجد بداخل المسجد مظلات، وفيه ستة أبواب، باب في القبلة، وبابان في الجدار الأيمن، وبابان في الجدار الأيسر، وباب في مؤخر المسجد، وعلى الجدران من الشرق سبع وخمسون شرفة، وما بين الجدار الجنوبي للمسجد وقزح أربع مئة وعشرة أذرع، وقزح عليه أسطوانة من حجارة مدورة تدويرا حولها أربعة وعشرون ذراعا، وطولها اثنا عشر ذراعا، فيها خمس وعشرون درجة وهي على أكمة مرتفعة كان يوقد عليها في خلافة هارون الرشيد بالشمع ليلة مزدلفة، وكانت قبل ذلك توقد عليها النار بالحطب، فلما مات هارون الرشيد كانوا يضعون عليها مصابيح كبارا.

ومع مرور الزمن تهدم المسجد ولم يبق منه سوى جدار في غرب موضعه يشير إلى القبلة، وفي عام 760 هـ جدد عمارته الأمير يلبغا الخاسكي، وفي عام 842 هـ جدد عمارته السلطان المملوكي الظاهر سيف الدين جقمق، كما جدده السلطان قايتباي، ثم جاء العثمانيون وأجروا له عمارة، وفي آخر عهد الملك فيصل تمت عمارته على الشكل المستطيل، بتكلفة خمسة ملايين ريال، وبلغت مساحته خمسة آلاف وأربعين مترا مربعا، بطاقة استيعابية تتسع لاثني عشر ألف مصل، ويبلغ طول المسجد تسعين مترا من الشرق إلى الغرب، وعرضه ستة وخمسين مترا من الشمال إلى الجنوب، وفي مؤخرته منارتان بارتفاع اثنين وثلاثين مترا، وله ثلاثة مداخل في كل من الجهة الشرقية والشمالية والجنوبية، كما زينت جدران المسجد من الأعلى بشرفات جصية في أشكال هندسية يبلغ عددها ستمائة وأربعين ويبلغ ارتفاع محراب المسجد أربعة أمتار وهو مزين بزخارف جميلة.

والمشعر الحرام «قزح» وهو الجبل الذي يقف عليـه الإمام وعليه الميقدة، وقيل: المـشعر الحرام ما بـين جبلي المزدلفـة إلى مازمي عرفة إلى وادي محسر، وليس المازمان ولا وادي محسر من المشـعر الحرام، والصحيح أنه الجـبل لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالمزدلفة ثم ركب ناقته حتى أتى المشعـر الحرام، فدعا وكبر وهلل، ولم يزل واقفا حتى أسفر.

وقوله عند المشعر الحرام معناه: مما يلي المشعر الحرام قريبا به، وذلـك للفضل، كالقرب من جـبل الرحمة، وإلا فالمزدلفـة كلها موقف إلا وادي محسـر، وجعلت أعقاب المزدلفة لكونها في حكم المشعر، ومتصلة به عند المشعر.

وعن علي رضي الله عنه قال: لما أصبح رسـول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قـزح فقـال: هذا قزح، وهذا الموقف، وجمع كلها موقف.

مسجد المشعر الحرام موقعه وأهميته وسبب التسمية ونبذة تاريخية عنه

وهو المكان الذي وقف عنده النبي في حجة الوداع، وهو الجبل المعروف في مزدلفة، وهو المكان المبني عليه المسجد الآن. وثبت عن بعض العلماء أن مزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وعلى هذا يكون المشعر الحرام: تارة يراد به المكان المعيّن الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجبل المعروف في المزدلفة وعليه بني المسجد؛ وأحيانًا يراد به جميع المزدلفة؛ لأنها مشعر حرام. وإنما قيدت بالمشعر الحرام؛ لأن هناك مشعرًا حلالًا، وهو عرفة، فإنه مشعر، بل هو أعظم المشاعر المكانية، فهو مشعر لكنه حلال؛ لأنه خارج أميال الحرم، بخلاف المشعر الحرام الذي بمزدلفة الذي يقف الناس فيه، فإنه حرام.

ويضم المسجد عددًا من الخدمات للمصلين من الحجاج، حيث بلغ عدد دورات المياه التابعة له 64، كما تقدم الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمة "روبوت الفتوى الإلكتروني" الذي يقدم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية للحجاج.

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