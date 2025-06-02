قرار قضائي جديد بشأن محاكمة المتهمين في قضية جبهة النصرة الثالثة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمقر محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة أربعة متهمين في القضية رقم 9866 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة إعلاميًا بـ"جبهة النصرة الثالثة"، إلى جلسة 3 أغسطس المقبل، وذلك للاطلاع وتحضير الدفاع.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من منتصف عام 2011 وحتى 8 نوفمبر 2021، وذلك بمحافظة القاهرة، بهدف الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فضلًا عن تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، بما يضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني إلى الرابع انضموا إلى الجماعة مع علمهم الكامل بأهدافها الإرهابية، كما قام المتهم الثاني بمد الجماعة بأدوات وآلات لاستخدامها في تنفيذ أنشطتها، مع إدراكه لطبيعة تلك الأغراض.

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