الإثنين 02 يونيو 2025
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حوادث

بعثة أسر شهداء الشرطة تغادر مطار القاهرة لأداء فريضة الحج (صور)

بعثة أسر شهداء الشرطة
بعثة أسر شهداء الشرطة تغادر مطار القاهرة

غادرت بعثة أسر شهداء الشرطة مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، وذلك فى إطار منظومة الرعاية المتكاملة التى تقدمها وزارة الداخلية لأسر الشهداء  تقديرًا لتضحيات أبنائهم فى سبيل أمن واستقرار الوطن.


وكان فى وداع البعثة بمطار القاهرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، وسط أجواء إيمانية صادقة ومشاعر مفعمة بالفخر والإعتزاز.

 


اختارت وزارة الداخلية فنادق إقامة بالقرب من الحرم المكي الشريف لأسر شهداء الشرطة حيث تم استقبالهم فيها بحفاوة كبيرة تؤكد التقدير الكبير للتضحيات التي بذلها ذويهم حفاظًا على استقرار الوطن.

ومن جانبهم أعرب أسر شهداء الشرطة عن تقديرهم للقيادة السياسية للدعم المتواصل لهم والتأكيد المستمر على عظم تضحيات أبناءهم كما أثنوا على اختيارهم لأعظم رحلة إيمانية وهي حج بيت الله كتكريم لأبنائهم، مؤكدين أن أسمى معاني التكريم لأسر الشهداء هو حج بيت الله الحرام.

وتقدم وزارة الداخلية لهم كافة الخدمات والرعاية تقديرًا لتضحيات أبنائهم المسطرة بأحرف من نور فى سجل الوطن.

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جاء ذلك فى ضوء اهتمام وزارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الرعاية لحجاج بيت الله الحرام من حجاج القرعة لهذا العام 1446 هـ وفى لفتة إنسانية تعبّر عن أسمى معاني الوفاء والتقدير للشهداء.

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