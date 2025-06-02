الداخلية تنظم ورشة تدريبية للكوادر الإدارية بعدد من الوزارات والمجالس القومية

نظمت أكاديمية الشرطة – مركز بحوث الشرطة- ورشة العمل التدريبية الـ44، الموجهة إلى الكوادر الإدارية في عدد من الوزارات والمجالس القومية المتخصصة.

شملت الورشة كوادر من وزارات التضامن الاجتماعي، الثقافة، التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى المجلس القومي لـلمرأة، الأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الإنسان، والطفولة والأمومة، تحت عنوان: "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول".

محاور الورشة وأبرز نتائجها

تناولت الورشة مجموعة من القضايا المرتبطة بـالأمن القومي المصري، من أبرزها:

تطور مفهوم الحرب، وحروب الجيل الرابع

مشروعات تقسيم الشرق الأوسط

حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة.



وشهدت الفعاليات نقاشات ثرية أسفرت عن عدد من التوصيات المهمة، أبرزها التأكيد على نجاح جهود الدولة المصرية في إفشال محاولات إسقاطها من الداخل، واحتواء تداعيات تلك المخططات.



زيارات ميدانية لتعزيز الوعي العملي

تضمن برنامج الورشة زيارة لمقر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، حيث اطلع المشاركون على الإمكانيات الفنية واللوجستية الخاصة برصد الشائعات والتعامل معها عبر إعداد تقارير ومواد إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة تُبث بجودة عالية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما شملت الورشة زيارة لـمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، للتعرف على جهودها في مكافحة المواد المخدرة، ورفع الوعي بمخاطرها على المجتمع وسبل الوقاية منها.



تعزيز المواطنة والتصدي للشائعات

تأتي هذه الورش التدريبية ضمن رؤية وزارة الداخلية المتكاملة لتوعية الكوادر الحكومية بـجهود الدولة في التنمية، وترسيخ مفاهيم المواطنة، والتصدي لمخاطر الشائعات، مع التأكيد على ثوابت الهوية الوطنية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.