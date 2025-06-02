قرار قضائى بمحاكمة 10 متهمين في قضية الانضمام لجماعة إرهابية

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 19719 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، لجلسة 14 يوليو للاطلاع.

ووجه للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتوفير الأموال والبيانات والمعلومات لتمويل الإرهاب، وأن المتهمين انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب.

ووجه للمتهمين جميعا أنهم في غضون الفترة من عام 2011 وحتي 19 يوليو 2020، بمحافظتي القاهرة والفيوم، انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا جرمية من جرائم تمويل الإرهاب بأن وفوروا وحازوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال وبيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

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