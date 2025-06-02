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حوادث

الحماية المدنية تجري عملية تبريد لحريق مصنع ملابس بعزبة النخل

حريق مصنع، فيتو
حريق مصنع، فيتو

أجرى رجال الحماية المدنية بالقاهرة عملية تبريد لمصنع ملابس بالطابق الأرضي بأحد العقارات بمنطقة عزبة النخل اندلعت فيه النيران، لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

ورجحت المعاينة الأولية، أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع الحريق، الذي لم يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق مصنع ملابس بعزبة النخل 


كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت  بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع ملابس فى الطابق الأرضي بأحد العقارات بمنطقة عزبة النخل وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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