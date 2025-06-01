الأحد 01 يونيو 2025
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خارج الحدود

بسبب صاروخ من اليمن، تعليق الرحلات الجوية بمطار بن جوريون

مطار بن جوريون، فيتو
مطار بن جوريون، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلق من ‎اليمن وتسبب في تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق في البلاد.

 

تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة تل أبيب

وأكدت وسائل إعلام عبرية، تعطل رحلات الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون إثر تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة تل أبيب.

 

تصاعد العمليات ضد إسرائيل

وفي وقت سابق، توعد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي، بتصاعد العمليات ضد إسرائيل، "حتى توقف الحرب على والحصار عن قطاع غزة"، داعيا شركات الطيران إلى وقف رحلاتها لمطارات فلسطين حفاظا على سلامة ركابها.

 

جميع المطارات في فلسطين المحتلة غير آمنة

وقال القيادي الحوثي: "سنفرض على مطارات فلسطين المحتلة حظرا جويا على خلفية التصعيد غزة"، مشيرا إلى أن "مطار اللد (في إشارة إلى مطار بن جوريون) وجميع المطارات في فلسطين المحتلة غير آمنة".

وأكدت وزارة الخارجية التابعة للحوثي أن القصف الإسرائيلي المتكرر على الموانئ اليمنية، سيقابل برد مؤلم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للميليشيا.

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