البرلمان الليبي يبدأ فرز ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة تمهيدا للتصويت

بدأ مجلس النواب الليبي التحضير النهائي لاختيار رئيس حكومة جديد، من خلال تشكيل لجنة لفرز ملفات المترشحين، تمهيدًا لعقد سلسلة من الجلسات المقررة هذا الأسبوع، والتي ستتوج بالتصويت على الحكومة يوم الخميس المقبل.



وقالت نائب مقرر مجلس النواب الليبي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "شكّل مجلس النواب لجنة لفرز الملفات، وستبدأ اللجنة أعمالها اليوم الأحد، على أن تُناقش مسألة تشكيل الحكومة خلال جلسة المجلس المقررة يوم الإثنين".

أشارت إلى أن "يومي الثلاثاء والأربعاء سيُخصصان لحضور المترشحين وعرض برامجهم الانتخابية أمام أعضاء مجلس النواب، في حين سيتم التصويت على تشكيل الحكومة واختيارها يوم الخميس".



ويُنتظر أن تشهد الجلسات القادمة نقاشات حاسمة في ظل التنافس بين عدد من المترشحين، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والشعبية نتائج هذه العملية السياسية المفصلية في مستقبل ليبيا.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في العاصمة طرابلس، بعد خروج تظاهرات شعبية طالبت بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي وُوجهت، بحسب شهود وتقارير إعلامية، باستخدام مفرط للقوة من قبل القوات الأمنية، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المتظاهرين.



وتزامن ذلك مع دعوات متزايدة من أطراف سياسية في الشرق والغرب لتشكيل حكومة جديدة، وسط اتهامات لحكومة الدبيبة بفقدان السيطرة على الوضع الأمني في طرابلس، وتجاوز المدة الزمنية التي نص عليها اتفاق جنيف السياسي.



وتصاعدت الاحتجاجات في طرابلس عقب مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، عبد الغني الككلي، مساء الإثنين الماضي، حيث أُفيد بأنه قُتل داخل مقر اللواء 444 التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، والتابع لوزارة دفاع حكومة الوحدة الوطنية.

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