إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية: أنشطتنا النووية تجرى تحت إشرافكم

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، لنقل الحقائق كي لا تتمكن أطراف من إساءة استخدام الوكالة لـ"أهداف سياسية"، بعد التقرير الذي أصدرته الوكالة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وقال وزير الخارجية الإيراني إنه أكد لجروسي، في اتصال، بأن "جميع أنشطتنا النووية تجري تحت إشراف الوكالة الدولية وفي إطار اتفاق الضمانات".

وأضاف عراقجي أنه "لا يوجد انحراف في المواد والأنشطة النووية الإيرانية"، وفق قوله.

تسييس الوكالة الدولية

وحذرت إيران، في وقت سابق، من تصاعد الضغوط السياسية الغربية على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددةً على أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي وسترد بإجراءات متناسبة" إذا استمر هذا النهج.

ونقل موقع "إيران نوانس"، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية، عن مصدر مطلع قوله، إن الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية تقود منذ نوفمبر 2024 حملة ضغط لإعداد تقرير ضد طهران يمكن استخدامه كورقة سياسية في المحافل الدولية.

وأوضح المصدر أن طهران حذرت مرارًا من "تسييس الوكالة الدولية" واستخدامها كأداة للضغط، رغم أن إيران تتعاون مع الوكالة بشكل هو "الأوسع مقارنة بأي دولة موقعة على اتفاق الضمانات"، وفق قوله.

وأكد أن "استمرار هذا التعاون العالي المستوى يجب أن يُقابل بالتقدير لا بالتشكيك، وأن إيران ملتزمة بشفافية عالية لكنها لن تقبل الابتزاز السياسي".

وجدد المصدر تحذيره قائلًا، إنّ "الضغوط السياسية على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست مجدية، وستقابل برد فعل متناسب من قبل إيران".

تخصيب اليورانيوم

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري، أن إيران زادت بشكل ملحوظ مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من مستوى الاستخدام العسكري، مطالبة طهران بتغيير مسارها فورًا والتعاون مع التحقيقات الجارية.

وذكر التقرير، الصادر عن مقر الوكالة في فيينا، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى 17مايو بلغ 408.6 كغم، بزيادة تقارب 134 كجم عن التقرير السابق في فبراير، ما يعادل ارتفاعًا بنسبة 50%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.