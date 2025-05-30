الجمعة 30 مايو 2025
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خارج الحدود

فتح أكثر من 10 آلاف ملجأ أبرزها، مخططات إسرائيل استعدادًا للحرب مع إيران

صواريخ إيرانية، فيتو
صواريخ إيرانية، فيتو

سلطت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، الضوء على أن عدة وزارات ومؤسسات حكومية في اسرائيل عقدت اجتماعًا مغلقًا وسريًا خصص لبحث الجهوزية لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران.

وبحسب التقارير العبرية فإن الاتفاق  تضمن تجهيز آلاف الملاجئ والمستشفيات.

جلسة بعنوان الاستعداد لاحتمال التنفيذ

كما حملت جلسة النقاش عنوان "الاستعداد لاحتمال التنفيذ"، وانطلقت من فرضية غير ملزمة بأن مواجهة كهذه قد تقع دون إنذار مسبق، ما يتطلب أعلى درجات التأهب في مختلف القطاعات، بحسب صحيفة "معاريف".

وبحسب التقديرات التي عُرضت خلال الاجتماع، الذي تم منع إدخال الهواتف المحمولة إليه، فإن هجومًا إسرائيليًا على قد يؤدي إلى اندلاع جولة قتال تستمر فترة غير معروفة، وقد تتعرض خلالها إسرائيل لهجوم صاروخي مكثف يُتوقع أن يشمل آلاف الصواريخ الثقيلة، يصل وزن بعضها إلى 700 كجم.

توقف الاقتصاد الإسرائيلي

ووفقًا للتقديرات ذاتها، فإن الاقتصاد  الإسرائيلي سيتوقف بالكامل خلال الأيام الأولى من القتال، والتي قد تمتد بين يومين إلى أربعة، قبل أن يعود للعمل ضمن "وضع طوارئ".

خطط الاستعداد للحرب مع إيران

وتشمل خطط الاستعداد، بحسب ما تم تداوله، فتح أكثر من 10 آلاف ملجأ عام فورًا، وتحضير البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وتحديد مناطق إخلاء، وتعزيز قدرات المستشفيات، واستعدادات استثنائية لقيادة الجبهة الداخلية.

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إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي إيران هجوم صاروخي

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