كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن الشروط الواجب استيفاؤها من أجل التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.

عراقجي يحدد شروط إيران للتوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة

وذكر عراقجي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: ما زالت وسائل الإعلام تواصل التكهن بشأن اتفاق وشيك بين إيران وأمريكا. لست متأكدا أننا بلغنا عتبة هذه المرحلة بالفعل".

وأضاف عراقجي: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى بصدق إلى حل دبلوماسي يضمن مصالح جميع الأطراف، لكن ذلك يتطلب اتفاقا يُلغي جميع العقوبات ويضمن الحقوق النووية لإيران، بما في ذلك التخصيب".

ومن جانبه نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت سابق تقريرا لوكالة "رويترز" حول احتمال أن تعلق طهران تخصيب اليورانيوم لمدة عام مؤكدا أن استمرار التخصيب في إيران هو "مبدأ لا جدال فيه". ووصف الادعاء بأنه "نوع من الفبركات الإعلامية نفسها التي تم رفضها مرارا وإثبات زيفها سابقا".

وأكد بقائي أن "التكهنات المتداولة بشأن أبعاد محتملة لأي اتفاق نووي ليست سوى اجتهادات إعلامية تُنشر بدوافع ونوايا مختلفة ولا صحة لأي منها".

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