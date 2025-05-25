المعمل الجنائي يعاين مجموعة أكشاك بحلوان اندلعت بها النيران لحصر الخسائر الأولية

انتقل رجال المعمل الجنائى بمديرية أمن القاهرة لموقع حريق مجموعة أكشاك بـمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة، لحصر الخسائر والأسباب التى أدت إلى اشتعال النيران بالأكشاك.

حريق في أكشاك بحلوان

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بمجموعة أكشاك بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتمت عملية إخماد الحريق، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

وتبين من خلال المعاينة المبدئية أن النيران أتت على مجموعة من الأكشاك، ولم يسفر الحريق عن خسائر فى الأرواح.. وتكثف الجهات المختصة تحرياتها لكشف أسباب الحريق وملابساته.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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