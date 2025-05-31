الخارجية الأمريكية: ويتكوف وترامب يركزان على وقف المذبحة بغزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت: إن المبعوث ستيف ويتكوف والرئيس دونالد ترامب يركزان على وقف المذبحة في غزة.



ترامب وويتكوف يركزان على وقف المذبحة في غزة

وأضافت الخارجية الأمريكية: نحتاج إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والعالم يراقب ويفهم مدى تقلب الوضع في غزة.



وزعمت الخارجية الأمريكية: أن السبب الوحيد لاستمرار المذبحة في غزة هو عدم إلقاء حماس سلاحها، وموقف ترامب وروبيو أن حماس لا يمكن أن تستمر في الوجود.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن الرئيس ترامب مصمم على أن يكون جزءا من إنهاء المذبحة في غزة، وكان متفائلا جدا أمس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.



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