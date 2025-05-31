في وجود ترامب، إيلون ماسك يدخل على خط الساخرين من ماكرون بعد صفعة بريجيت (فيديو)

انضم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى قائمة الساخرين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد صفعة زوجته بريجيت أمام عدسات الكاميرا عند نزوله من الطائرة خلال زيارته لفيتنام.



وقال إيلون ماسك مازحًا ردًّا على سؤال طرحه صحفي على رجل الأعمال الأمريكي بشأن طبيعة الكدمة التي ظهرت على عينه اليمنى خلال مؤتمره الوداعي في البيت الأبيض: "فرنسا ليس لها أي علاقة بالحادث".

وصرح رجل الأعمال بأنه أصيب بكدمة في عينه عندما كان يلعب مع ابنه البالغ من العمر 5 سنوات.



ونشر مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإيلون ماسك تضمنت أغلب التعليقات عليها أن بريجيت زوجة الرئيس ماكرون هي التي ضربته.

وقبل تعليق ماسك، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصيحة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد انتشار مشاهد تظهر تعرض الأخير لصفعة من زوجته، وصفت بالفضيحة العلنية.

وقال ترامب عندما سأله الصحفيون في المكتب البيضاوي عن النصائح الزوجية التي قد يحتاجها نظيره الفرنسي: "لست على علم بتفاصيل الحادث.. لا أعرف ما حدث، لكني أنصح بإبقاء الباب مغلقا".

وأضاف أنه تحدث مع ماكرون بعد انتشار فيديو الصفعة، وأكد الرئيس الفرنسي له أن "كل شيء على ما يرام" في عائلته.

وفي الـ 25 من مايو التقط الصحفيون الذين كانوا يغطون نزول ماكرون من الطائرة في العاصمة الفيتنامية هانوي مقطع فيديو وثق لحظة توجيه بريجيت صفعة لزوجها الرئيس الفرنسي.

وفي البداية، أنكر القصر الرئاسي صحة اللقطات، لكن بعد انتشارها على نطاق واسع في وسائل الإعلام، أفاد مصدر مقرب من ماكرون بأن الأمر يتعلق بـ"خلاف عائلي" بسيط.

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