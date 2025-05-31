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خارج الحدود

أوروبا تهدد ترامب بفرض رسوم جمركية مضادة حال فشل المحادثات

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي هدد باتخاذ رد قبل حلول الصيف على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بشأن زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب.

 

الاتحاد الأوروبي يهدد ترامب برسوم جمركية مضادة حول الصلب 

ومن جانبها ذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل: "نأسف بشدة للإعلان عن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب من 25% إلى 50%".


وأضافت الهيئة: "هذا القرار يضيف مزيدا من الغموض للاقتصاد العالمي ويزيد من التكاليف على المستهلكين والشركات على جانبي الأطلسي".

وأفاد البيان بأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ تدابير مضادة، حتى قبل 14 يوليو.

ووفقا للوضع الحالي، فإن الرسوم الجمركية المضادة التي كان قد تم التخطيط لها سابقا من قبل الاتحاد الأوروبي ردا على قرارات ترامب الأولية بشأن الرسوم الجمركية، ستدخل حيز التنفيذ تلقائيا في هذا التاريخ.

وكان التكتل يرغب في تنفيذ هذه التدابير في 14 أبريل، لكنه تراجع بعد أن منح ترامب العديد من الدول، بما فيها الاتحاد الأوروبي، مهلة 90 يوما من بعض الرسوم.

وكان يفترض استخدام هذه المهلة في التفاوض، وشدد الاتحاد الأوروبي مرارا على أنه سيتخذ إجراءات حاسمة ضد الرسوم الأمريكية إذا فشلت المحادثات.

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الاتحاد الاوروبي ترامب الرسوم الجمركية

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