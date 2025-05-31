أخبار مصر: أمطار وعاصفة قوية تفاجئ الإسكندرية وخسائر في الممتلكات، رحيل معلول عن الأهلي رسميا، نهائي دوري أبطال أوروبا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

برق ورعد، أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية بشكل مفاجئ (فيديو وصور)

شهدت محافظة الإسكندرية، رعدًا وبرقًا وأمطارًا، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية التي أعلنت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة.

رسميا، الأهلي يبلغ علي معلول بانتهاء مشواره مع القلعة الحمراء، وبيان مبك من اللاعب للجماهير

أعلن علي معلول نجم النادي الاهلي، أن إدارة القلعة الحمراء أبلغه رسميًّا بانتهاء مشواره مع المارد الأحمر.

أشعلت الفتنة، قائمة بالمدارس والفيلات والأموال المنقولة من نوال الدجوي إلى ابنتها منى وأولادها (مستندات)

صلت فيتو على عدد من المستندات التي تؤكد بيع الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة 6 أكتوبرلابنتها الراحلة منى الدجوي عددًا من العقارات وتحويل مبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي كان له أثر في بين أحفاد الدكتور نوال الدجوي.

انهيار جزئي بعقارات وتحطم وغرق سيارات، خسائر الإسكندرية من التقلبات الجوية في ساعتين (صور)

تسببت التقلبات الجوية التي تضرب محافظة الإسكندرية، مصحوبة برياح شديدة وأمطار وبرق ورعد، في بعض الأحيان، في خسائر مادية كبيرة خلال أقل من ساعتين.

وزير الدفاع الأمريكي: الصين تستعد لإحداث انقلاب عسكري في آسيا ونحن جاهزون للقتال حتى النصر

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن بلاده لا تسعى إلى صراع مع الصين، لكنها مستعدة "للقتال والانتصار" إذا فشلت جهود الاحتواء والكبح.

بالأسعار والمواصفات ومعايير الاختيار، فيتو تتجول في سوق برقاش للجمال (فيديو وصور)

مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك لعام 2025، تشهد الأسواق المصرية إقبالًا كبيرًا استعدادًا.

إمام عاشور يلمح إلى رحيله عن الأهلي بعد مونديال الأندية ويؤكد: أنا صفقة القرن مش زيزو

أكد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، أن انتقال أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، للأهلي ستكون صفقة القرن داخل القلعة الحمراء.

شاب يعرض حياته للخطر ويبحث عن توك توك داخل نفق أغرقته مياه الأمطار في الإسكندرية (فيديو)

شر البلية ما يضحك، في ظل غرق شوارع الإسكندرية وتعرضها لعاصفة تشبه الإعصار وأمطار رعدية مصحوبة بحبات الثلج، أظهر مقطع فيديو لشاب يبحث عن التوك توك الخاص به داخل نفق أغرقته مياه الأمطار.

رغم رضوخ الشرع، وزير دفاع الاحتلال يتباهى بضرب سوريا ويؤكد: لا حصانة لأي جهة

علق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الجمعة، على هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي في سوريا قائلًا: "لن تكون هناك حصانة لأي جهة لن نسمح بتهديدات لدولة إسرائيل"

اليوم، مصر للطيران تختتم جسرها الجوي لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة

تختتم مصر للطيران الناقل الوطني المصري جسرها الجوي لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة والذي بدأ في 14 مايو وينتهي اليوم السبت 31 مايو 2025، على أن تبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن يوم 9 يونيو 2025.

نهائي الأحلام، إنتر ميلان في مواجهة نارية أمام باريس سان جيرمان بنهائي أبطال أوروبا

يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره إنتر ميلان، اليوم السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025 على ملعب “أليانز أرينا”.

اليوم، الحكم في قضية الفنانة راندا البحيري وطليقها الإعلامي سعيد جميل

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المقامة من الإعلامي سعيد جميل ضد طليقته الفنانة راندا البحيري بتهمة السب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أطباء يكشفون 77 خطأ فادحا في مسلسل شهير يتابعه 20 مليون مشاهد

أظهرت دراسة أجراها ثلاثة أطباء كرواتيين أن مسلسل "هاوس" الذي تتركز أحداثه على عالم الطب ليس أهلا للثقة تماما، رغم استحواذه على اهتمام ملايين المشاهدين، وذلك بعد تحليل كل دقيقة من حلقاته الـ177.

في وجود ترامب، إيلون ماسك يدخل على خط الساخرين من ماكرون بعد صفعة بريجيت (فيديو)

انضم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى قائمة الساخرين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد صفعة زوجته بريجيت أمام عدسات الكاميرا عند نزوله من الطائرة خلال زيارته لفيتنام.

بعد أزمة القمة 130، ثروت سويلم يكشف عن توجه جديد لإقامة مباريات الأهلي والزمالك المقبلة

أشار ثروت سويلم المتحدث الرسمي لـرابطة الأندية المحترفة إلى أن القرار الأقرب هو مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد ستكون بتحكيم أجنبي.

بـ 150 سيارة كسح، مياه الإسكندرية تنجح في رفع تراكم مياه الأمطار من الميادين والشوارع (صور)

نجح العاملون بهيئة الصرف الصحي بالإسكندرية فى رفع تراكمات برك مياة الأمطار من شوارع وميادين المحافظة، بعد أن ضرب المحافظة فجر اليوم السبت أمطار رعدية وصلت لحد السيول ببعض المناطق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.