السبت 31 مايو 2025
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محافظات

شاب يعرض حياته للخطر ويبحث عن توك توك داخل نفق أغرقته مياه الأمطار في الإسكندرية (فيديو)

شاب يعرض حياته للخطر
شاب يعرض حياته للخطر ويبحث عن توك توك تحت الأمطار، فيتو

شر البلية ما يضحك، في ظل غرق شوارع الإسكندرية وتعرضها لعاصفة تشبه الإعصار وأمطار رعدية مصحوبة بحبات الثلج، أظهر مقطع فيديو لشاب يبحث عن التوك توك الخاص به داخل نفق أغرقته مياه الأمطار.

وخاطر الشاب بحياته للبحث على التوك توك الخاص به، وسط المياه المتجمدة، وسط مناشدات له بالخروج من المياه بسرعة حيث ظهر أحد المواطنين يقول له: "اطلع جسمك هينمل، ده تلج، اطلع يا عم يتحرق التوك توك".

 

طقس الإسكندرية

وتسببت التقلبات الجوية التي تضرب محافظة الإسكندرية، مصحوبة برياح شديدة وأمطار وبرق ورعد، في بعض الأحيان، في خسائر مادية كبيرة خلال أقل من ساعتين.

وشهدت المحافظة، انهيار أجزاء من عقار بمنطقة سبورتنج وتحطم عدة سيارات بسبب الأمطار.

كما غرق نفق سيدي بشر في مياه الأمطار الغزيرة وتحول إلى اللون الأبيض بسبب الثلوج التي تساقطت وأغرقته، كما غرقت عدة سيارات في النفق.

وتطايرت لوحات إعلانات بطريق الكورنيش، وانفجار مواسير صرف ومياه في منطقة ٤٥، وسط استغاثات المواطنين بسبب غرق الشوارع في مياه الأمطار.

كما هرب رواد الكافيهات على كورنيش، الإسكندرية بعد أن أغرقتهم مياه الأمطار داخل الكافيهات، وتحطمت واجهات الكافيهات وزجاجها على البحر وتعطل عدد من السيارات في الشوارع 
ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.

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شوارع الإسكندرية أمطار رعدية التوك توك المياه المجمدة محافظة الإسكندرية

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