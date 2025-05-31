بالأسعار والمواصفات ومعايير الاختيار، فيتو تتجول في سوق برقاش للجمال (فيديو وصور)

مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك لعام 2025، تشهد الأسواق المصرية إقبالًا كبيرًا استعدادًا.

ويُعد سوق برقاش للجمال في محافظة الجيزة أحد أبرز المحطات التي تستقطب أنظار التجار والمشترين من جميع أنحاء الجمهورية، باعتباره أكبر أسواق الجمال في مصر وقبلة التجار لبيع وشراء.

وفي جولة لموقع "فيتو" داخل سوق برقاش، رصدت الإقبال وأسعار الجمال وأنواعها المختلفة.

أنواع الجمال وأماكن الاستيراد

أكد كبار تجار الجمال في سوق برقاش، أن هناك عدة أنواع من الجمال المتاحة في السوق، إلا أن الجمل البلدي يتصدر قائمة الأفضل على الإطلاق من ناحية الجودة والمواصفات.

وأوضح التجار في تصريحات خاصة لموقع "فيتو"، أن عمليات الاستيراد تتم من عدة مناطق إستراتيجية، أبرزها مدينتا حلايب وشلاتين الحدوديتين، بالإضافة إلى منطقة أبو سمبل والأسواق الليبية المجاورة، مما يضمن تنوع المعروض وجودة الحيوانات المتاحة للبيع.

آلية التسعير والمزادات

ويختلف بيع الجمال جذريًا عن تجارة العجول وغيرها من الماشية، خاصة فيما يتعلق بآلية التسعير والتقييم.

حيث يعتمد التجار على الخبرة والتقدير البصري لتحديد وزن الجمل وقيمته، دون الاعتماد على الموازين التقليدية.

وتتم عمليات البيع من خلال نظام المزادات المفتوحة داخل السوق، حيث تتراوح أسعار الجمال بين 60 ألف جنيه و100 ألف جنيه، وذلك وفقًا لمواصفات كل حيوان وحالته الصحية.

ويفضل التجار الجمال ذات الظهر الممتلئ كونها تشير إلى جودة التغذية والصحة العامة للحيوان.

ويشهد السوق ذروة نشاطه يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث يتوافد التجار والمشترون من مختلف المحافظات لإجراء صفقاتهم التجارية.

تطور أسعار الأضاحي

سجلت أسعار الأضحية من الجمال الصغيرة ارتفاعًا طفيفًا يقدر بحوالي 10 جنيهات خلال موسم عيد الأضحى 2025، مقارنة بالموسم السابق.

ورغم هذا الارتفاع المحدود، فإن الأسعار الحالية لا تزال مرتفعة بشكل كبير مقارنة بعام 2023، حيث تجاوزت الأسعار الضعف خلال العامين الماضيين.

هذا الارتفاع المستمر في الأسعار يعكس عوامل اقتصادية متعددة، منها ارتفاع تكاليف النقل والتغذية، بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي على هذا النوع من الأضاحي.

معايير اختيار الأضحية السليمة

كشف تقرير صادر عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة عن مجموعة من المعايير الأساسية لاختيار الأضحية السليمة، والتي تضمنت 12 علامة مهمة يجب التأكد منها قبل الشراء.

العلامات الصحية الأساسية

تشمل المعايير الصحية الأساسية للأضحية السليمة ما يلي:

يجب أن يكون رأس الحيوان مرفوعًا لأعلى وليس متدليًا لأسفل

العينان لامعتان خاليتين من أي اصفرار أو احمرار أو إفرازات أو دموع

التنفس طبيعي دون معاناة من النهجان أو السعال المستمر

المظهر الخارجي والحالة العامة

يجب التأكد من أن:

الأنف غير مصاب بالرشح أو الإفرازات.

الفم واللسان خاليان من الالتهابات والإفرازات.

الصوف أو الشعر ناعم الملمس ونظيف ومتكامل وغير متساقط

الجلد خالٍ من الجروح والبقع والتشققات ولامع.

عدم وجود أي تقرحات أو دمامل أو تورمات.

النشاط والحيوية

من المهم أن يكون الحيوان:

نشط الحركة وذو شهية مرتفعة وغير كسول

القوائم ممتلئة ومستقيمة وقوية وغير نحيلة

منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم

الكرش غير ممتلئ بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه

خالٍ من مظاهر الانتفاخ والإسهال في المنطقة الخلفية

معايير سلامة اللحوم

حدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة 8 علامات أساسية للتأكد من سلامة اللحوم:

المواصفات الأساسية للحوم السليمة

اللون يتراوح بين الأحمر الفاتح والغامق

النسيج صلب ومتماسك ولا يترك أثرًا عند الضغط عليه

خالية من أي بقع زرقاء أو خضراء أو سوداء أو بؤر نزفية حمراء

ذات رائحة طبيعية جيدة وليس بها رائحة تعفن أو تزنخ

الضمانات الإضافية

يجب أن تكون اللحوم:

خالية من أي مظاهر لأنسجة مخاطية أو رخوية

القطع متجانسة في الشكل واللون والملمس والقوام

مختومة بأختام المجازر الرسمية

مشتراة من محلات جزارة نظيفة ومعروفة السمعة

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