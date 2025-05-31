بعد أزمة القمة 130، ثروت سويلم يكشف عن توجه جديد لإقامة مباريات الأهلي والزمالك المقبلة

أشار ثروت سويلم المتحدث الرسمي لـرابطة الأندية المحترفة إلى أن القرار الأقرب هو مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد ستكون بتحكيم أجنبي.

إقامة مباريات القمة بتحكيم أجنبي

وقال ثروت سويلم، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن على قناة dmc: "الاتجاه الأقرب بالتنسيق بين رابطة الأندية واتحاد الكرة هو إقامة مباريات القمة المقبلة بتحكيم أجنبي".

وأكد سويلم أن هذا القرار سيكون الأفضل تجنبًا لتكرار الأزمة التي حدثت في مباراة القمة من الدور الثاني للموسم الجاري 2024-2025.

الأهلي بطلا للدوري المصري

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ 45 في تاريخه، بعد الفوز على فاركو في المباراة الأخيرة بنتيجة 6-0، ليتصدر الأهلي لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

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