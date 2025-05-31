السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نهائي الأحلام، إنتر ميلان في مواجهة نارية أمام باريس سان جيرمان بنهائي أبطال أوروبا

إنتر ميلان وباريس
إنتر ميلان وباريس سان جيرمان، فيتو

يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره إنتر ميلان، اليوم السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025 على ملعب “أليانز أرينا”.

إنتر ميلان 
إنتر ميلان 

ومن المقرر أن تقام المباراة المرتقبة على أرض ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونيخ الألمانية، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة وموسكو والقاهرة، و11 مساء بتوقيت دبي.

ويتولى قيادة هذا اللقاء الحكم الروماني إستيفان كوفاتش، بمساعدة طاقم تحكيم من رومانيا وهولندا والبرتغال.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة للحكم الروماني ستيفان كوفاتش لإدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

التشكيل المتوقع للفريقين
باريس سان جيرمان:

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز

الوسط: روبن نيفيش، فيتينيا، فابيان رويز، ديزير دووي

الهجوم: عثمان ديمبيلي، خفيتشا كفاراتسخيليا

إنتر ميلان:

حارس المرمى: يان سومر

الدفاع: بيسيك، أتشيربي، باستوني، دومفريز

الوسط: باريلا، تشالهان أوغلو، مختاريان، ديماركو

الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز

باريس سان جيرمان 
باريس سان جيرمان 

وكان فريق باريس جيرمان قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال في الدور نصف النهائي، حيث فاز بهدف على ملعب الجانرز بجولة الذهاب، ثم انتصر إيابًا بنتيجة 2-1.

فيما خطف إنتر ميلان تأهلًا للتاريخ من برشلونة الإسباني، حيث تعادل 3-3 مع البارسا في ملعب "مونتجويك"، ثم قدم ملحمة أوروبية لن ينساها عشاق الساحرة المستديرة بالفوز 4-3.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نهائي دوري أبطال أوروبا نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا ملعب اليانز ارينا فريق باريس سان جيرمان دوري ابطال اوروبا باريس سان جيرمان

مواد متعلقة

رسميا، الأهلي يبلغ علي معلول بانتهاء مشواره مع القلعة الحمراء، وبيان مبك من اللاعب للجماهير

بعد تلميحه بالرحيل، قصة تلقي إمام عاشور عرضا بـ400 مليون جنيه (فيديو)

شاهد، لحظة تسلم اتحاد جدة كأس خادم الحرمين

إمام عاشور يلمح إلى رحيله عن الأهلي بعد مونديال الأندية ويؤكد: أنا صفقة القرن مش زيزو

إمام عاشور يتحدث عن كواليس علاقته مع كولر وكهربا (فيديو)

اتحاد الكرة يعلن شروط الالتحاق بالدبلومة التدريبية "Pro"

طاهر محمد طاهر يعقد قرانه قبل كأس العالم للأندية

اتحاد الكرة ينعي خالد كامل عضو لجنة المسابقات

الأكثر قراءة

برق ورعد، أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية بشكل مفاجئ (فيديو وصور)

انهيار جزئي بعقارات وتحطم وغرق سيارات، خسائر الإسكندرية من التقلبات الجوية في ساعتين (صور)

شاب يعرض حياته للخطر ويبحث عن توك توك داخل نفق أغرقته مياه الأمطار في الإسكندرية (فيديو)

انتشار سيارات الصرف الصحي بشوارع الإسكندرية لرفع تراكمات مياه الأمطار (صور)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 5 أصناف منها الجوافة والعنب الأسود

أشعلت الفتنة، قائمة بالمدارس والفيلات والأموال المنقولة من نوال الدجوي إلى ابنتها منى وأولادها (مستندات)

وزير الدفاع الأمريكي: الصين تستعد لإحداث انقلاب عسكري في آسيا ونحن جاهزون للقتال حتى النصر

محافظ الإسكندرية يعلن رفع حالة الطوارئ بعد تعرض المدينة لأمطار رعدية ورياح شديدة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن الهولندي جيريمي فريمبونج صفقة ليفربول الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 31 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 31 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 31 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية