إمام عاشور يلمح إلى رحيله عن الأهلي بعد مونديال الأندية ويؤكد: أنا صفقة القرن مش زيزو

اكد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، أن انتقال أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، للأهلي ستكون صفقة القرن داخل القلعة الحمراء.

وقال عاشور في تصريحات تليفزيونية: "صفقة زيزو صفقة القرن في النادي الأهلي، لكن بعدي".



وكشف عاشور عن قراره بشأن رحيله عقب نهاية بطولة كأس العالم للأندية قائلًا: "نفسي طول حياتي أفضل في الأهلي، لكن في المجمل سأترك كل شيء للأهلي، والأهلي لم يكن في حساباتي نهائيًّا حينما كنت ألعب في الزمالك".

رسالة قوية من إمام عاشور لإدارة الأهلي والجماهير الحمراء

وعن تلقيه عرضًا كبيرًا للرحيل عن الأهلي، أكد: "مش هعرف أمشي وحد زعلان مني سواء من الإدارة أو جماهير الأهلي، أنا باقي لي موسمين مع الأهلي ومش هتكلم عن زيادة عقدي إلا لما حد يتكلم معايا والناس بيتعاملوا معايا كلها احترام وتقدير، وهما عايزني على طول مبسوط، وأنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت وعمري ما هرفض أي عرض من الأهلي أو تعديل العقد، عندي عروض كتير، مفيش حد بيلعب في الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز إلا وبيكون عنده عروض، مش هعمل حاجة تغضب جمهور الأهلي أو الإدارة ولو قالوا لي أي حاجة مش هعترض وهقابل علطول، إمام مكمل مع النادي الأهلي وأنا تحت أمر النادي الأهلي ولو هناك تفاوض مع القلعة الحمراء بشأن تجديد عقدي سأترك لهم تحديد ما يريدونه وسأوافق عليه".

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